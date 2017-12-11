15:44 11 декабря 2017 0

Наиля Курманова отпустили домой после двух лет в СИЗО ФОТО: «ВКонтакте», «Курманов Наиль — жертва клеветы»

Калининский районный суд Челябинска 11 декабря, в понедельник, изменил меру пресечения бывшему оперативнику полиции Наилю Курманову. Экс-полицейского, обвиняемого в сбыте наркотиков, выпустили из СИЗО где он находился более двух лет, под домашний арест. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Курманова Константин Акулич.

Акулич принял участие в судебном заседании, несмотря на то, что ночью в Чебаркуле сожгли машину адвоката. Меру пресечения его подзащитному изменили из-за состояния здоровья Курманова. Бывший оперативник будет дома ждать нового судебного процесса. По версии следствия, в июле 2015 года сотрудник уголовного розыска Наиль Курманов вывозил из СИЗО троих обвиняемых. Он передал им психотропные вещества и наркотики. Взамен арестанты должны были сознаться в преступлении. Уже перед входом СИЗО у заключенных во время осмотра нашли героин, который мужчины спрятали у себя в заднем проходе. На допросе они указали на Курманова, и во время обыска у него в кабинете тоже нашли наркотики.

Коллеги Наиля Курманова не верили в вину оперативника, считали случившееся провокацией и устраивали акции в его поддержку. На многочисленные нарушения указывала и защита. 28 июня 2017 года Курманова осужден Калининским районным судом на 11,5 лет лишения свободы и приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.

На стадии апелляции 24 октября 2017 года Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Курманова. Дело направлено на новое судебное разбирательство. Причина отмены приговора — существенные нарушения судом первой инстанции норм уголовно-процессуального закона, в том числе права на защиту, объяснил адвокат.