13:11 12 декабря 2017 2

Макаров хочет повести спасотряд за собой Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Начальник Сибирского регионального центра МЧС, генерал-лейтенант Сергей Диденко, во вторник, 12 декабря, представил гарнизону спасателей нового начальника Уральского поисково-спасательного отряда. Знакомство произошло во время торжественного собрания в здании бывшего Уральского регионального центра МЧС, передает корреспондент «URA.RU». Новым руководителем УрПСО стал бывший замначальника 60-го отряда федеральной противопожарной службы Игорь Макаров.

«С сегодняшнего дня Макаров приступает к выполнению своих обязанностей, — объявил генерал Диденко. — Прошу его продолжить комплектование отряда, руководящего состава. Мы, со своей стороны, будем предпринимать все меры для дооснащения отряда — мы очень активно прорабатываем вопрос по созданию филиала отряда на наших арктических территориях с укомплектованием его всеми современными средствами спасения, применяемым в Арктике, в том числе авиатехникой».

Диденко дал новому начальнику Уральского поисково-спасательного отряда поручение организовать работу отряда на максимально высоком уровне. Также Диденко рассказал спасателям, что повстречался утром с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, с которым, по его словам, нашел полное взаимопонимание.

Завершая собрание, Диденко напомнил уральским спасателям о миссии МЧС. «В системе МЧС России нет никаких врагов, нет баррикад, — сказал Сергей Диденко. Мы должны жестко и четко уяснить: с одной стороны баррикад мы, борющиеся за жизнь людей, с другой стороны — беда. Она может быть самая разная, от нашествия саранчи до падения ступеней ракет из космоса».

Новый начальник отряда Макаров заявил в ответ, что готов к работе. «Неслучайно, что этот приказ подписан в День Конституции, — сказал он в короткой речи перед своими новыми подчиненными. — Хочу возглавить этот коллектив, повести за собой и выполнить задачи, возложенные на нас министерством, направленные на спасение людей».

Бывший начальник Уральского поисково-спасательного отряда Валерий Кудинов оставил службу в МЧС. Несколько недель назад он написал заявление об увольнении по собственному желанию, после чего отгулял весь накопившийся у него отпуск. По данным «URA.RU», это произошло после того, как в УрПСО поработала комиссия из Сибирского регионального центра МЧС, которая выявила ряд нарушений (например, нецелевое использование средств на сумму около полутора миллионов).

При этом, по мнению сослуживцев Кудинова, эти средства не были похищены: с помощью не самых «чистых» расходов Кудинов просто закрывал «дыры» в системе. Например, доплачивал спасателям по коэффициентам, которые отменялись, а также списывал средства на на бензин для автомобилей, которые стояли при этом в ремонте — по факту это использовалось для прогрева этих же автомобилей в зимнее время (что не предусмотрено нормативами). На собрании Диденко заявил, что планирует поблагодарить Кудинова за исправную многолетнюю службу, а также вручить ему награду.