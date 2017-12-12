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12 декабря 2017
16:43  12 декабря 2017 1

РЖД сносят дом югорского машиниста. В реализации бизнес-проекта госкорпорации не помешал даже проигранный суд

Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, железнодорожный вокзал, электропоезд, ржд
В РЖД не хотят отказываться от стройки, которая принесет им миллионы рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неожиданный поворот произошел в скандале со стройкой ОАО «РЖД» в Уватском районе (Тюменская область). Монополист нашел новый способ забрать землю у бывшего сотрудника компании, экс-машиниста Юрия Зубарева. Об этом «URA.RU» рассказала председатель профсоюза «Магистраль» Валентина Писарева.

По данным профсоюзной организации, РЖД подало иск в арбитражный суд в Санкт-Петербурге, на который Зубарева даже не позвали. «Там без него решили — дом, которые построила РЖД, отодвинуть нельзя, значит, пусть Зубарев сносит свой. Он виноват в том, что оказался на земле, понадобившейся железным дорогам», — рассказала Валентина Писарева.

Судебные тяжбы идут уже несколько лет. Ранее «URA.RU» подробно рассказывало, как официально зарегистрированный в собственность участок земли Зубарева оказался в аренде у подрядчика РЖД для строительства многоквартирного дома. Зубарев работал в компании машинистом, он обслуживал маршруты в ХМАО, однако после начавшегося конфликта ему пришлось уволиться. Весной 2017 года мужчина выиграл в апелляционной инстанции, однако стройка продолжилась, фактически — во дворе частного жилого дома Зубарева.

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«Там вокруг дома Зубарева стройка идет, он на улицу выйти не может. Апелляция отменила все решения о сносе дома. Прокурор разнес в пух и прах все доводы РЖД и чиновников, предоставил данные о подделке документов. Но было заседание кассационного суда, и кассация отменила это решение, направила в суд Увата свое, с пометкой поддержать РЖД. Прав тот, у кого больше прав, получается?» — комментирует решение суда Писарева.

По данным профсоюза, многоквартирный жилой дом планируется сдать до конца декабря. По неофициальной информации, стоимость одной двухкомнатной квартиры в нем будет на уровне 4,8 млн рублей. В адрес РЖД агентством направлен официальный запрос.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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