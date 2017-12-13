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Главные новости Челябинской области
08:00  13 декабря 2017 0

Челябинские депутаты обсудят выброс рутения

Заседание городской думы. Челябинск., селещук сергей, бодров владимир
Депутаты Челябинска обсудят историю с рутениемФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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В Челябинске 13 декабря пройдет совместное заседание комиссий гордумы по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности. Темой заседания станет ситуация с повышенной концентрацией рутения в воздухе, зафиксированной на Южном Урале в области в конце сентября и в начале октября.

В официальном пресс-релизе думы повестка совещания сформулирована как «предполагаемый выброс радиации на Южном Урале и меры, принимаемые для обеспечения безопасности жителей». На заседание пригласили начальника управления защиты населения и территорий от ЧС министерства общественной безопасности региона Игоря Вдовина и руководителя Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерия Кочегорова.

Особым гостем станет советник гендиректора ПО «Маяк» по науке и экологии Юрий Мокров. Депутаты будут задавать ему вопросы. В интернете будет вестись трансляция заседания.

После того, как Росгидромет зафиксировал «экстремально высокое загрязнение» из-за повышенной концентрации рутения на Южном Урале, на ПО «Маяк» провела проверку межведомственная комиссия. Эксперты пришли к выводу, химкомбинат не причастен к случившемуся. Источником выброса, считают в комиссии, мог стать сгоревший спутник. С этой версией согласны не все специалисты.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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