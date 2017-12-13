Челябинские депутаты обсудят выброс рутения

В Челябинске 13 декабря пройдет совместное заседание комиссий гордумы по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности. Темой заседания станет ситуация с повышенной концентрацией рутения в воздухе, зафиксированной на Южном Урале в области в конце сентября и в начале октября.
В официальном пресс-релизе думы повестка совещания сформулирована как «предполагаемый выброс радиации на Южном Урале и меры, принимаемые для обеспечения безопасности жителей». На заседание пригласили начальника управления защиты населения и территорий от ЧС министерства общественной безопасности региона Игоря Вдовина и руководителя Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерия Кочегорова.
Особым гостем станет советник гендиректора ПО «Маяк» по науке и экологии Юрий Мокров. Депутаты будут задавать ему вопросы. В интернете будет вестись трансляция заседания.
После того, как Росгидромет зафиксировал «экстремально высокое загрязнение» из-за повышенной концентрации рутения на Южном Урале, на ПО «Маяк» провела проверку межведомственная комиссия. Эксперты пришли к выводу, химкомбинат не причастен к случившемуся. Источником выброса, считают в комиссии, мог стать сгоревший спутник. С этой версией согласны не все специалисты.