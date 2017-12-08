Подтвердилась версия, что источником рутения мог стать сгоревший спутник

Межведомственная комиссия озвучила причины повышения концентрации рутения-106 в России и Европе. Источником изотопа мог быть сгоревший спутник. ПО «Маяк» не имеет к выбросу отношения. Источники «URA.RU» сообщили, что спутник мог быть запущен из Китая или США.
Версия со спутником была озвучена еще 21 ноября, когда в СМИ попали данные Росгидромета. Это обсуждали ученые-ядерщики, ссылаясь на то, что если бы были неполадки на ПО «Маяк» в Челябинской области, то нашли бы и другие вещества. Но в версию со спутником не поверили экологи-общественники.
«Таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью», — цитирует РИА «Новости» материалы комиссии.
«Это мог быть китайский или американский спутник, — пояснил „URA.RU“ источник. — На спутниках Роскосмоса рутения нет».
Проверка ПО «Маяк» проводилась с 29 ноября по 1 декабря. Комиссия была создана по инициативе Росатома. Ранее непричастность «Маяка» к концентрации рутения подтвердил и Ростехнадзор. Не были зафиксированы инциденты с повышением уровня радиации на счетчиках Росатома.