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08 декабря 2017
20:20  08 декабря 2017 0

Радиолог назвал версию о рутении со сгоревшего спутника «удобной, но надуманной»

Пресс-тур на АО
Эксперт напомнил, что в космических аппаратах не бывает таких количеств рутенияФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Версия о сгоревшем в атмосфере спутнике, который мог стать причиной выброса рутения на Урале, поставлена под сомнение. Директор центра радиационной безопасности «РЭСцентр» России Михаил Рылов в разговоре с «URA.RU» сообщил, что не знает ни одной технологии, которая подразумевает использование рутения на борту космического аппарата.

«Сегодня всплыла интересная версия, что это спутник. Мне кажется, спутник возник потому, что такая модель — откуда он взялся сразу везде — годится для сгорающего над Европой спутника. Но мне не известна ни одна технология, где бы использовался в больших количествах рутений», — говорит Рылов. Он также добавил, что «все источники тепла или электроэнергии в спутниковых системах строятся или на базе ядерного реактора — это умеем только мы [Россия], — или на базе плутония 238, или на базе стронция». Он еще раз напомнил, что те дозы, которые были зафиксированы, в тысячи раз меньше потенциально опасных.

Обозреватель газеты «Известия» Сергей Лесков, в свое время окончивший Московско физико-технический институт, оказался солидарен с Рыловым. «Я думаю, что это надуманная версия, как и некоторые другие, которые ранее высказывались. Осадок рутения, который был обнаружен, мизерный и не угрожает здоровью человека», — заявил Лесков. Он подчеркнул, что считает эту тему надуманной сенсацией. Ранее Росатом сообщал, что на его предприятиях «не происходило никаких инцидентов и они не являются источником выбросов рутения-106».

Межведомственная комиссия Росатома пришла к выводу, что выброс рутения-106, который, согласно данным Росгидромета достиг экстремальных значений на Урале в сентябре текущего года, был обусловлен сгоревшим в атмосфере китайским или американским спутником.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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