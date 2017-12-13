11:28 13 декабря 2017 0

Трагичная история Алеши Шимко заставила присмотреться к работе экспертов во всей России Фото: Кадр выпуска программы «Пусть говорят»

Пермская автоавария со странными выводами экспертов, о которой рассказало «URA.RU», вызвала интерес Генеральной прокуратуры. Следователь, затянувший уголовное дело, уже наказан.

В последнем выпуске программы «Главная дорога» на НТВ журналисты вернулись к истории ДТП, случившегося под Пермью летом 2014 года, которое окрестили делом пермского «пьяного мальчика» из-за неоднозначных экспертиз. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, которого едва не признали виновником ДТП, хотя, по словам свидетелей, юноша находился на пассажирском сиденье.

Ранее вопросы возникли и у Алексея Пушкова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В «Главной дороге» сообщили, что теперь историей занялась Генеральная прокуратура РФ (ранее сенатор Алексей Пушков направлял генпрокурору Юрию Чайке материалы уголовного дела). В эфире НТВ представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что в отношении следователя приняты «меры дисциплинарного воздействия». «Назначена дополнительная комплексная комиссионная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза», — добавил сотрудник надзорного ведомства.

В октябре «URA.RU» подробно освещало историю этого ДТП. ВАЗ-2112 столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. Погибшего Евгения Скорнякова врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском сиденье. Находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, остался жив.

Свидетели по уголовному делу утверждают: за рулем сидел именно пьяный директор. Однако эксперты заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Семья погибшего заказала альтернативную экспертизу: профессор Валерий Коротун проанализировал травмы погибшего и пострадавшего и пришел к однозначному выводу, что Скорняков не мог находиться на месте водителя.

Если бы была доказана вина оставшегося в живых, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы. Сейчас по уголовному делу назначена дополнительная экспертиза. Однако с разрешения следователя разбитый автомобиль и одежда предполагаемого водителя были уничтожены еще до возбуждения уголовного дела.

Сюжеты о пермском ДТП уже выходили на НТВ и РЕН ТВ. Государственный эксперт перед телекамерами отказался комментировать результаты своей работы.

Тему сомнительности экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, уже несколько месяцев обсуждают на федеральном уровне. Поводом стала история гибели в Подмосковье шестилетнего мальчика. В крови ребенка эксперт «обнаружил» огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. Специалист настаивал на своей правоте, но теперь сам является фигурантом уголовного дела по факту халатности.