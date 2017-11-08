Федеральное ТВ занялось пермским «пьяным мальчиком», о котором рассказало «URA.RU»

18:12 08 ноября 2017 0

Гибель Алеши Шимко заставила общественность сомневаться в качестве работы экспертов Кадр выпуска программы «Пусть говорят»

Журналисты РЕН-ТВ нашли много общего между смертельным пермским ДТП и скандальным делом подмосковного «пьяного мальчика». Телеканал, расследуя сомнительные экспертизы, проанализировал пермскую трагедию.

В выпуске программы «Добров в эфире» от 5 ноября на телеканале РЕН-ТВ вышел сюжет о смертельном ДТП, случившемся под Пермью 23 июня 2014 года. Уголовное дело до сих пор расследуется. Журналисты напомнили о знаменитой истории «пьяного мальчика» и возбуждении дела в отношении эксперта, допустившего попадание алкоголя в кровь погибшего ребенка — работа пермских экспертов тоже вызывает массу вопросов.

В октябре «URA.RU» подробно освещало историю этого ДТП. «ВАЗ-2112» столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, его тело врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском месте. А сидевший за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, остался жив.

Свидетели по уголовному делу утверждают, что за рулем сидел именно пьяный директор, но эксперты заявили: молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Примечательно, ведь если бы была доказана вина оставшегося в живых, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы. Альтернативную экспертизу проводил профессор Валерий Коротун, который пришел к однозначному выводу: Скорняков находился на пассажирском месте.

Сейчас по уголовному делу назначена дополнительная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза в Минздраве РФ. Однако разбитый автомобиль и одежда оставшегося в живых были уничтожены еще до возбуждения уголовного дела, с позволения следователя.

Ранее после публикации «URA.RU» сюжет о пермском ДТП вышел в передаче «Главная дорога» на НТВ. Старший государственный судебный эксперт пермской ЛСЭ Минюста РФ Андрей Рожков в эфире отказался комментировать результаты своей работы и заявил, что будет давать пояснения либо следователю, либо суду.

О сомнительности экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, уже несколько месяцев говорят на федеральном уровне из-за событий в Подмосковье — у шестилетнего Алеши Шимко после гибели под колесами автомобиля нашли в крови огромную дозу алкоголя, что полностью противоречит здравому смыслу.