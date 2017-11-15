{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
13:32  15 ноября 2017 0

Сенатор Пушков попросил Чайку и Бастрыкина разобраться в истории пермского «пьяного мальчика»

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков решил, что ДТП трехлетней давности все-таки следует хорошенько расследоватьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на обращение родителей погибшего в ДТП пермяка, которого эксперты попытались сделать виновником аварии. Как стало известно «URA.RU», материалы дела направлены руководству Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков перенаправил генеральному прокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину материалы дела о ДТП, которое называют делом пермского «пьяного мальчика». Письмо с этой информацией от сенатора получила семья Евгения Скорнякова, погибшего в упомянутой аварии.

Новость по теме
Федеральное ТВ занялось пермским «пьяным мальчиком», о котором рассказало «URA.RU»

В октябре «URA.RU» подробно освещало историю этого ДТП (оно случилось в июне 2014 года). ВАЗ-2112 столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, его тело врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском сиденье. А находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, остался жив.

Свидетели по уголовному делу утверждают: за рулем сидел именно пьяный директор. Однако эксперты заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами.

Если бы была доказана вина оставшегося в живых, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

Сейчас по уголовному делу назначена дополнительная судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Однако разбитый автомобиль и одежда оставшегося в живых были уничтожены еще до возбуждения уголовного дела, с разрешения следователя.

Статья по теме
Труп признали виновником смертельного ДТП под Пермью

Ранее сюжеты о пермском ДТП вышли на НТВ и РЕН-ТВ. Государственный эксперт перед телекамерами отказался комментировать результаты своей работы.

Тему сомнительности экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, уже несколько месяцев обсуждают на федеральном уровне. Поводом стала история гибели в Подмосковье шестилетнего мальчика. В крови ребенка эксперт «обнаружил» огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. Специалист настаивал на своей правоте, но теперь сам является фигурантом уголовного дела по факту халатности.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров