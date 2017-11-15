13:32 15 ноября 2017 0

Алексей Пушков решил, что ДТП трехлетней давности все-таки следует хорошенько расследовать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на обращение родителей погибшего в ДТП пермяка, которого эксперты попытались сделать виновником аварии. Как стало известно «URA.RU», материалы дела направлены руководству Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков перенаправил генеральному прокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину материалы дела о ДТП, которое называют делом пермского «пьяного мальчика». Письмо с этой информацией от сенатора получила семья Евгения Скорнякова, погибшего в упомянутой аварии.

В октябре «URA.RU» подробно освещало историю этого ДТП (оно случилось в июне 2014 года). ВАЗ-2112 столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, его тело врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском сиденье. А находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, остался жив.

Свидетели по уголовному делу утверждают: за рулем сидел именно пьяный директор. Однако эксперты заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами.

Если бы была доказана вина оставшегося в живых, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

Сейчас по уголовному делу назначена дополнительная судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Однако разбитый автомобиль и одежда оставшегося в живых были уничтожены еще до возбуждения уголовного дела, с разрешения следователя.

Ранее сюжеты о пермском ДТП вышли на НТВ и РЕН-ТВ. Государственный эксперт перед телекамерами отказался комментировать результаты своей работы.

Тему сомнительности экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, уже несколько месяцев обсуждают на федеральном уровне. Поводом стала история гибели в Подмосковье шестилетнего мальчика. В крови ребенка эксперт «обнаружил» огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. Специалист настаивал на своей правоте, но теперь сам является фигурантом уголовного дела по факту халатности.