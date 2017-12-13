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13 декабря 2017
15:30  13 декабря 2017 0

ВИЧ-инфицированных в России больше, чем говорится официально. В Свердловской области — наиболее тревожная ситуация

Центр лечения и профилактики ВИЧ и СПИД. Екатеринбург
Эксперты заявили об эпидемии ВИЧФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Эпидемия ВИЧ на Урале
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Министерство здравоохранения России подтвердило предположение о том, что ВИЧ-инфицированных людей в стране больше, чем показывает статистика. С 7 июля по 28 октября 2017 года прошла Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ, в которой приняли участие около 25 тысяч россиян. У 375 человек тест оказался положительным, рассказали в пресс-службе Минздрава.

По словам руководителя федерального СПИД-центра Вадима Покровского, результаты тестирования превзошли все ожидания, причём в плохом смысле. «25 тысяч проверенных — маленькая картина всей страны. Если выявлено 1,5% инфицированных, это значит, что и по стране показатель примерно такой же. Сейчас у нас, по официальным данным, зарегистрировано около 900 тысяч ВИЧ-инфицированных — это где-то 0,7% от населения страны. Мы давно предполагали, что инфицированных на самом деле гораздо больше. Эта акция отчасти может считаться подтверждением этого предположения. Если заражено более 1% населения, то мы уже можем говорить об эпидемии. А тут даже больше — это очень плохой результат», — цитирует его Life.ru.

Всего в акции участвовало 24 региона России, где сложилась наиболее тревожная ситуация с распространением вируса иммунодефицита человека. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Иркутская и Свердловская области, Приморский край. «Около 50% новых случаев ВИЧ-инфекции приходятся именно на эти регионы», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Ранее сообщалось, что Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. По этому показателю нашу страну опережают лишь ЮАР и Нигерия, сообщала «Национальная служба новостей». Некоторые люди упорно продолжают отказываться от лечения. Так, на Урале от СПИДа скончалась женщина, отрицавшая существование ВИЧ-инфекции.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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