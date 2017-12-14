15:04 14 декабря 2017 5

Николай Крюков — единственный российский гонщик, выигравший за карьеру более двух ЧМ Фото: сайт Николая Крюкова

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков отказался участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом. Он также высказался по поводу обвинений российских спортсменов в принятии допинга и лишения их обслуживающего персонала на выступлениях. Позицию спортсмен изложил на своем официальном сайте.

Лыжник посчитал унижением ехать на Олимпиаду на тех условиях, которые поставил Международный олимпийский комитет (МОК). Он рассказал о высоких ценностях, ради которых всегда участвовал в Играх. «Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн! Я хотел, чтобы сборная России выиграла общий медальный зачет и мой вклад в эту победу был весомым», — поделился он с болельщиками. Также спортсмен рассказал, что не считает нужным выступать ради доказательства «функционерам из МОК» того, что россияне побеждают без употребления стероидов. «Не могу говорить за всех. Но я же побеждал и не один раз! Чистым!» — подчеркнул Крюков.

Помимо прочего, чемпион признался, что без обслуживающего персонала не смог бы многого достичь. «Решение допустить на Олимпиаду „одного“ спортсмена, без тренеров, без сервис-бригады, без массажистов, докторов… Знаете, если бы их не было, я бы ничего не добился. Благодаря слаженной работе всей команды удается выиграть! Побеждает не один человек — побеждает команда!» — написал на сайте лыжник.

Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России заявила о готовности российских спортсменов выступить на ОИ-2018. Тогда председатель комиссии сообщил, что отказавшихся от участия нет.