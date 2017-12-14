Курганский сити-менеджер потребовал переделать детские горки

Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов потребовал привести в соответствие с требованиями безопасности детские горки на центральной площади Кургана. На то, что новогодние аттракционы представляют угрозу для маленьких курганцев, ранее обратили внимание пользователи соцсетей.
«Горка всего в нескольких метрах от маленькой впереди. Скатываешься прямо лбом в горку», — написала под фото предпраздничной площади в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган» Екатерина Коркунова. «Страшно, как поставили горки нынче», — добавила Мария Благинина. Пользователь Кузьма Костиков отметил, что три горки плотным рядом также опасны для детей: «съехав со средней горки, надо пойти или вправо, или влево, без разницы — обязательно собьют».
Андрей Потапов отметил на заседании оргкомитета по подготовке к Новому году в городской администрации, что горки нужно развести в разные стороны, чтобы избежать наездов детей друг на друга. Кроме того, он указал на крутой скат у одной из горок. «Горки должны быть выполнены в соответствии со всеми требованиями безопасности. Это необходимо, чтобы исключить все возможные случаи травмирования детей во время зимних забав», — подчеркнул он.