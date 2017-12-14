Путин пообещал компенсировать урон коренному населению Арктики

17:10 14 декабря 2017 0

Разработка должна вестись наряду с соблюдением экологической безопасности, подчеркнул президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что освоение Арктики должно быть комплексным. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Промышленная разработка должна вестись наряду с соблюдением экологической и военной безопасности, а также с сохранением интересов коренного населения Севера, отметил глава государства.

«Если интересы коренного населения вступают в противоречие с планами промышленного освоения Арктики, то мы должны компенсировать нанесенный им урон», — заявил Путин.

Напомним, 8 декабря на торжественном открытии завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» президент, перефразировав Михаила Ломоносова, заявил, что богатства России будут прирастать Арктикой.

Отметим, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проводится в тринадцатый раз. На ежегодное мероприятие 14 декабря 2017 года собралось рекордное число журналистов — 1640 человек.