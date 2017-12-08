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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Ямала
19:01  08 декабря 2017 0

Путин дал старт загрузке первого танкера сжиженным газом с завода «Ямал СПГ»

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Топливо пошло в танки судна по команде российского лидераФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера-газовоза на заводе «Ямал СПГ», передает корреспондент «URA.RU». По команде главы государства топливо начало поступать в резервуары судна «Кристоф де Маржери». После загрузки судно отправится по Северному морскому пути в Китай.

«Это самый крупный шаг в освоении Арктики. Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать Сибирью, а с этого столетия Россия будет прирастать Арктикой», — цитирует Владимира Путина «Россия 24».

На торжестве присутствуют российские министры, делегации из Китая, Франции и Саудовской Аравии. Как уже сообщало агентство, в Сабетте, где расположено предприятие, находится и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

В программе визита президента также намечено совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа в России.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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