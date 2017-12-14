Музей Тюмени попал в федеральный скандал, сломав ямальскую скульптуру

21:56 14 декабря 2017 0

Сотрудники музея утверждают, что поломка — единичный случай Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

В Тюменском музейном комплексе им. Словцова публично отреагировали на проведение проверки из Минкультуры РФ, которая связана с жалобами сотрудников на нарушения правил транспортировки музейных ценностей. Главный хранитель музейного комплекса Юлия Речкалова признала, что при переезде раскололась пополам скульптура Николая Распопова «Памятник пионерам освоения Уренгоя».

«Трудно представить себе любой переезд без какого-либо повреждения. То, что мы обошлись одним-двумя предметами, это большое чудо, тем более все из них поддаются реставрации», — сообщила «URA.RU» Юлия Речкалова. По ее словам, автор скульптуры Николай Распопов уже оценил повреждения и сообщил, что будет участвовать в работах по восстановлению.

По словам главного хранителя музейного комплекса, в настоящее время в музее соблюдаются все правила хранения экспонатов. Для реставраторов предусмотрено семь помещений, в их распоряжении имеются микроскопы. Двери всех хранилищ закрываются на магнитные замки. Доступ к ним имеют только главный хранитель, главный научный сотрудник и хранитель коллекции. Всего в новом музее более сотни помещений.

Картины располагаются на мобильных стеллажах, собрания графики — в выдвижных драйверах. В здании под коллекции живописи отдали два самых просторных помещения, за режимом температуры и влажности следят термогигрограф и датчики, передающие данные сразу на компьютер. В этом убедился корреспондент «URA.RU», посмотрев на хранение фондов Тюменского музейно-просветительского объединения за сутки до начала федеральной проверки.

1/5 По словам сотрудников, все музейные ценности хранятся согласно правилам Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

Специалисты музея уверяют, что условия в старом здании, где сейчас расположился исторический парк, были гораздо хуже. На стенах и потолках разрасталась плесень, не было специального оборудования. Приходилось приспосабливаться и обеспечивать сохранность картин кустарными методами. «Идею против объединения музейного комплекса стали продвигать те сотрудники, которые утверждают, что в новом здании все плохо. На самом деле, здесь лучше, просторнее. Коллекции частично стоят запакованными, но невозможно все сделать мгновенно. Нужно определенное время на акклиматизацию, на распаковку. В этом вопросе спешить нельзя», — отметила Речкалова. Запустить фондохранилище в полном объеме планируют уже в мае 2018 года.

Первая проверка, проведенная в апреле 2017 года, установила, что «упаковка, транспортировка и перемещение музейных предметов осуществлялись с нарушением требований законодательства». «В результате перемещения повреждены музейные предметы из коллекции скульптуры и живописи», — такие выводы сделал врио министра культуры РФ Николай Малаков и проинформировал губернатора Владимира Якушева о результатах весенней проверки (копия есть в распоряжении агентства). В настоящее время представители Минкультуры РФ уже проверяют, какие меры по улучшению ситуации были предприняты в музее после первой проверки.