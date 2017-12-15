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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости 
08:10  15 декабря 2017 0

Ростуризм составит черный список отелей, завышающих цены к ЧМ-2018. В Екатеринбурге есть претенденты

Эмир Кустурица. Екатеринбург, отель, гостиница, reception, ресепшн
Отели в городах проведения ЧМ-2108 «задрали» цены в несколько разФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Ростуризм составит черный список отелей, которые будут завышать цены во время проведения мундиаля 2018 года. Нарушителям попадание в перечень грозит репутационными потерями, об этом сообщает РБК.

Руководитель ведомства Олег Сафонов рассказал изданию, что вместе с Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой Ростуризм будет проводить мониторинг цен в отелях в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу-2018. Отельеров, завышающих цены на время мундиаля, будут вносить в черный список. «Попытки некоторых представителей бизнеса получить сверхприбыли идут вразрез с государственной политикой, целью которой является продвижение страны как популярного туристического направления», пояснил изданию Сафонов, добавив, что это совершенно недопустимо.

Матчи чемпионата пройдут в 2018 году в 11 городах, в том числе в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске и Екатеринбурге. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что екатеринбургские отельеры задрали цены на время ЧМ-2018 в десятки раз. За два дня в гостинице футбольным болельщикам, придется выложить от 10 до 69 тысяч рублей.

Россия принимает Чемпионат мира впервые. Начало турнира состоится 14 июня, а финал — 15 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал о подготовке к мундиалю. «Из 12 стадионов в 11 городах в одном месте есть двухмесячное отставание», отметил глава государства, заверив при этом, что всё будет построено «в срок и качественно», напоминает «Национальная служба новостей».

Рита Теркина
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