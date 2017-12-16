Поветкин одержал победу над Хаммером в Екатеринбурге

01:34 16 декабря 2017 0

На счету Поветкина 33 победы и одно поражение в 34 поединках Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над немцем Кристианом Хаммером в поединке за звание чемпиона по версиям WBO International и WBA Intercontinental. Бой, проходивший во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге, продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно признали россиянина победителем.

Счет судейских записок по итогам боя выглядит следующим образом: 120-107, 120-108, 119-108. Благодаря победе над Хаммером Поветкин получил право на чемпионские поединки с новозеландцем Джозефом Паркером (по версии WBO) и британцем Энтони Джошуа (WBA). Отметим, что на взвешивании перед боем россиянин оказался гораздо легче своего оппонента. Вес Поветкина составил 101,15 кг, в то время как Хаммер весит 116,3 кг. Накауне немецкий боксер заявил, что «у Поветкина нет шансов на ринге», если он не употреблял допинг, намекая на скандал вокруг предыдущих допинг-проб россиянина.



Напомним, что 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге титульный бой Поветкина против боксера из Канады Бермейна Стиверна оказался сорван из-за допинг-скандала. В крови россиянина обнаружили запрещенные вещества, в итоге он дрался с резервным боксером Иоанном Дюопа. Тогда без обещанного зрелища остались уральские и федеральные политики, бизнесмены, спортсмены и артисты. В ноябре 2017 года стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) снял с российского боксера Александра Поветкина обвинения в употреблении допинга. Организация отменила пожизненную дисквалификацию спортсмена, и позволила ему участвовать в поединках под эгидой WBC.