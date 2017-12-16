{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости 
01:34  16 декабря 2017 0

Поветкин одержал победу над Хаммером в Екатеринбурге

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, поветкин александр
На счету Поветкина 33 победы и одно поражение в 34 поединкахФото: Антон Басанаев © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена боя Поветкина-Стиверна в Екатеринбурге
все новости сюжета

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над немцем Кристианом Хаммером в поединке за звание чемпиона по версиям WBO International и WBA Intercontinental. Бой, проходивший во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге, продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно признали россиянина победителем.

Счет судейских записок по итогам боя выглядит следующим образом: 120-107, 120-108, 119-108. Благодаря победе над Хаммером Поветкин получил право на чемпионские поединки с новозеландцем Джозефом Паркером (по версии WBO) и британцем Энтони Джошуа (WBA). Отметим, что на взвешивании перед боем россиянин оказался гораздо легче своего оппонента. Вес Поветкина составил 101,15 кг, в то время как Хаммер весит 116,3 кг. Накауне немецкий боксер заявил, что «у Поветкина нет шансов на ринге», если он не употреблял допинг, намекая на скандал вокруг предыдущих допинг-проб россиянина.

Напомним, что 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге титульный бой Поветкина против боксера из Канады Бермейна Стиверна оказался сорван из-за допинг-скандала. В крови россиянина обнаружили запрещенные вещества, в итоге он дрался с резервным боксером Иоанном Дюопа. Тогда без обещанного зрелища остались уральские и федеральные политики, бизнесмены, спортсмены и артисты. В ноябре 2017 года стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) снял с российского боксера Александра Поветкина обвинения в употреблении допинга. Организация отменила пожизненную дисквалификацию спортсмена, и позволила ему участвовать в поединках под эгидой WBC.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров