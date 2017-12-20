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20 декабря 2017
19 декабря 2017
02:53  20 декабря 2017 0

«Мантуров был восхищен нашей командой». Губернатор Ямала рассказал об итогах встречи в Минпромторге РФ

Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин остался доволен итогами встречи с главой МинпромторгаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин на ежегодной большой пресс-конференции рассказал об итогах встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, прошедшей 18 декабря в Минпромторге РФ. «URA.RU» подробно писало о мероприятии, на котором делегация Ямала решала вопрос об ускорении поставок самолетов SSJ100 отечественной сборки КБ Сухого и презентовала программу реновации речного флота.

Губернатор ЯНАО подчеркнул значимость заказов самолетов Sukhoi SuperJet 100 в рамках развития всей самолетостроительной отрасли России, несмотря на задержки производства. Денис Мантуров обещал посодействовать в скорейшей сборке самолетов и поставках недостающих комплектующих, в которых дальневосточный завод стал испытывать недостаток в связи с наложением экономических санкций на Россию. Министр пообещал, что никаких проблем с производством не будет уже в 2018 году.

Кроме этого на встрече генеральный директор «Северречфлота» Сергей Шептун презентовал Стратегию проведения реновации пассажирского флота и развитие речной летней навигации на Ямальских судоходных реках. Программа реновации заключается в приобретении новых судов производимых в Татарии класса А145. Два таких глиссирующих судна Салехардский филиал АО «Северречфлота» эксплуатирует с 2013 года. И на фоне устаревающей техники иностранного производства показали себя лучшим образом.

На своей прямой линии Дмитрий Кобылкин рассказал, что Ямал стал первым, кто стал уделять внимание восстановлению речной навигации. В планах округа, совместно с «Северречфлотом» приобретение новых судов класса река-море. Губернатор убежден, что если на северных реках все получается, то получится и в других регионах.

По словам Дмитрия Кобылкина, министр промышленности и торговли РФ разделяет такой оптимизм и готов помогать в вопросах импортозамещения для речного пароходства. «Мантуров был восхищен нашей командой, их профессионализмом. Он сказал, если получится у наших, то он готов отдать им поднимать балтийское пароходство», — не преминул похвастаться достижениями своей команды губернатор.

Напомним, что в рабочей встрече с министром, кроме Дмитрия Кобылкина, приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Ситников, заместитель губернатора Дмитрий Артюхов, генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк и генеральный директор «Северречфлота» Сергей Шептун, генеральный директор ПАО «Государственная транспортная и лизинговая компания» Сергей Храмагин.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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