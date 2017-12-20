Модель и экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева пишет книгу. Закончить масштабный труд в двух частях телеведущая намерена в концу февраля 2018 года. Звезда уже призналась, что в книге она «максимально откровенна».
«У меня полностью готова первая часть „Она“, и сейчас я активно работаю над второй — „Он“, — написала уроженка Тюмени на своей страничке в „Инстаграм“. — Первая посвящена только нам, девочки, дорогие мои эгоистки, вторая, как вы уже догадались, мужчинам! Не знаю, успею ли я все это закончить до своего свадебного путешествия… Скорее всего нет».
Водонаева призналась, что наиболее реалистичным сроком окончания работы над книгой станет конец февраля.«Получается довольно интересная работа. Сама собой горжусь. Уверена, что вам понравится и во многом реально пригодится. Мотивирую, делюсь секретами и максимально откровенна, — сообщила она. — Ну в общем книга ежедневно поправляется из размера «М» в размер «L».
Кроме того, модель прорекламировала свои блокноты и ежедневники, которые появятся в магазинах в преддверии выхода книги.
В ежедневниках, сообщила теледива будут эксклюзивные фотографии, 70% которых не попадет даже в соцсети.