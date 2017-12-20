16:02 20 декабря 2017 0

Урганта поразила причина крупного штрафа, наложенного на челябинца Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Южноуральский егерь Ихтиандр Шарипов, самовольно отремонтировавший дорогу на границе между Челябинской и Курганской областями, попал в сюжет телешоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Ведущий программы Иван Ургант возмутился наложенным на Шарипова штрафом в 2,5 миллиона рублей за «порчу плодородных земель».

«Человек ремонтировал дорогу за свои деньги. Его оштрафовали. На 2,5 миллиона рублей! Вопрос: почему? Он же помогал государству. Я сейчас объясню. Оказывается, он сделал ровную дорогу по земле… и без откатов», — поделился со зрителями Иван Ургант. Его поразила причина крупного денежного наказания.

Видео «Первого канала», упоминание Ургантом истории Шарипова начинается на четвертой минуте.

Ранее в центральном аппарате Россельхознадзора назвали «маразмом» штраф Ихтиандру Шарипову. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации в Курганской области и предложили егерю пойти на мировое соглашение.