{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,72
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
20 декабря 2017
16:02  20 декабря 2017 0

«Он же помогал государству!» Ургант вступился за уральца, которого наказали за ремонт дороги. ВИДЕО

Ургант Иван, ургант иван
Урганта поразила причина крупного штрафа, наложенного на челябинцаФото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Южноуральский егерь Ихтиандр Шарипов, самовольно отремонтировавший дорогу на границе между Челябинской и Курганской областями, попал в сюжет телешоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Ведущий программы Иван Ургант возмутился наложенным на Шарипова штрафом в 2,5 миллиона рублей за «порчу плодородных земель».

«Человек ремонтировал дорогу за свои деньги. Его оштрафовали. На 2,5 миллиона рублей! Вопрос: почему? Он же помогал государству. Я сейчас объясню. Оказывается, он сделал ровную дорогу по земле… и без откатов», — поделился со зрителями Иван Ургант. Его поразила причина крупного денежного наказания.

Видео «Первого канала», упоминание Ургантом истории Шарипова начинается на четвертой минуте.

Ранее в центральном аппарате Россельхознадзора назвали «маразмом» штраф Ихтиандру Шарипову. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации в Курганской области и предложили егерю пойти на мировое соглашение.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров