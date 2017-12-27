15:53 27 декабря 2017 3

Уголовное дело продолжается в отношении бывшего зама гендиректора «Корпорации Развития» Сергея Лукина Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Следственный комитет РФ установил схему хищений денег из «Корпорации Развития». Из-за этих эпизодов было заведено уголовное дело, по которому подозревался экс-гендиректор компании Сергей Маслов. Дело в отношении бывшего топ-менеджера прекращено, но, судя по новым подробностям, под удар попал его бывший заместитель — Сергей Лукин.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении «URA.RU», уголовное дело было возбуждено в июне 2016 года по заявлению Агенства по страхованию вкладов. Оно обнаружило, что со счетов банка «Народный кредит» пропало около 70 млн рублей. В феврале 2017 года дело передали в СК РФ, сейчас оно находится в производстве.

В ходе расследования СК РФ России установил следующее. В 2013 году Лукин договорился со знакомым топ-менеджером банка Виталием Юном о размещении денег дочерней компании корпорации — «Строительной компании развития» — на счетах организации. «Народному кредиту» было зачислено два млрд рублей. Как выяснили следователи СК РФ, Лукин потребовал, чтобы на его счета перечислялась разница между рыночными процентами по вкладу (6-7%) и реальными, под которые он был размещен (0,5%).

За полгода — с осени 2013 по весну 2014 года — на счета однодневок было переведено 68 млн рублей. Основаниями служили фиктивные договоры на размещение рекламных услуг банка, которые предоставляли компании «Рекламное агентство «Лидер» и «ДИП Медиа».

На эти организации Юну указали, по версии следствия, некие знакомые Сергея Лукина — Э.И. Милосердова и Д. А. Хасанов. Судя по базе «Контур. Фокус», речь идет о коллегах Лукина по совместному владению небольшим карельским «РИТЦ-Банком» Эльмире Милосердовой и Дмитрии Хасанове. «РИТЦ», что интересно, располагался с «Народным кредитом» по одному адресу. Сейчас банк, признанный банкротом как юрлицо, ликвидируется.

Компания «ДИП Медиа», через которую шла часть договоров, перестала работать уже в июне 2014 года. Компания «РА Лидер» продержалась дольше — до середины 2017-го.

Маслов начал работать в организации с 30 мая 2013 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Со счетов этих фирм, установило следствие, деньги уходили на счета однодневок, обналичивались и передавались Лукину. Сергей Лукин рассказывал Юну, Милосердовой и Хасанову, что «кэш» предназначался Сергею Маслову и его первому заместителю Владимиру Караманову.

Сам Маслов хищение категорически отрицал. В ходе следствия он показаний по существу не давал — до осени 2017 года. В сентябре Маслов заявил, что Лукина уволил около двух лет назад. В материалах дела об этом говорится так: «В 2015 году Маслов узнал об извлечении Лукиным С. личной выгоды от размещения средств Корпорации в Банке «Народный кредит», после чего у них произошел конфликт, следствием которого стало увольнение Лукина из «Корпорации Развития». Следствие посчитало, что Лукин мог Маслова оговорить, и поэтому прекратило уголовное дело в отношении директора «Корпорации Развития» (документы — здесь и здесь).

Маслов начал работать в «Корпорации Развития» буквально за три месяца до описываемых событий — с 30 мая 2013 года. Лукин — с 18 июня 2013 года. В СМИ при его назначении рассказывалось, что Сергей Лукин в прошлом — журналист. Он входил в состав правления РБК и очень гордится тем, что был причастен к созданию медиахолдинга и выведению его на IPO. В команду его пригласил сам Маслов, а под контролем Лукина была, в том числе, и работа с силовиками.

По версии следствия, в обязанности Лукина входила экономическая безопасность, в том числе, и выбор банков для размещения средств «Корпорации Развития».

Как уверяют источники «URA.RU», Лукин не мог принимать решение о размещении двух млрд рублей самостоятельно. Даже для мегакорпорации, куда перечисляли средства бюджеты Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на освоение залежей полезных ископаемых в Приполярном Урале, это очень большая сумма: весь баланс корпорации в 2013 году составлял примерно 30 млрд рублей.

Представители Маслова больше недели назад обещали редакции дать информацию по данному делу, но так и не предоставили никаких данных.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что уголовное дело в отношении экс-главы «Корпорации Развития» прекращено, причем по реабилитирующим обстоятельствам. Eму возвращены все средства, изъятые при обыске, с имущества был снят арест.

Однако дело в отношении ряда лиц по хищению средств организации через банк «Народный кредит» продолжается. Теперь одним из его фигурантов стал как раз Сергей Лукин. В материалах дела говорится, что факт «хищения денег В. Юном при пособничестве С. Лукина подтверждается собранными доказательствами». Уголовное дело в отношении топ-менеджеров возбуждено по ч.4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Связаться с Сергеем Лукиным «URA.RU» не удалось. Его мобильный времен работы в «Корпорации Развития» оказался неактуален. В 2016 году он был задержан вместе с другими подозреваемыми в хищении средств банка. В базе данных решений судов не удалось найти информацию о том, что мера пресечения Лукину была изменена. Собеседники «URA.RU» предполагают, что Лукин остается в СИЗО.