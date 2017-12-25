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26 декабря 2017
25 декабря 2017
16:35  25 декабря 2017 3

Варламов поделил города Урала на «приятные» и «не для людей». Екатеринбург и Челябинск оказались на разных полюсах

Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Варламов второй раз исколесил РоссиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Популярный российский блогер Илья Варламов обновил свой рейтинг лучших и худших городов России, который он составлял еще в 2016 году. На этот раз три уральских города оказались в списке тех, в которых блогер не хотел бы жить, а еще три — в числе ему понравившихся. Результаты он опубликовал в своем блоге.

Первый список возглавил Сургут, в котором Варламова не впечатлило градостроительство: «Город с деньгами, комарами и плохой архитектурой». Также блогер не пожелал жить в Магнитогорске с «ужасной экологией» и «советскими застройками», а также в «городе не для людей» Челябинске, который «закатан в асфальт».

Однако Варламов хотел бы переселиться в Екатеринбург с «приятным центром и отличным аэропортом», в Ханты-Мансийск — с «мамонтами» и в Нижний Тагил — с его «неплохими перспективами». Блогер отметил также, что с момента размещения первого рейтинга (прошло больше года) он объехал ещё почти два десятка российских городов в рамках проектов «Плохой — Хороший» и «Граница».

Илья Варламов и ранее нелестно высказывался о Сургуте. Как сообщало «URA.RU», в прошлый свой визит в Югру он раскритиковал «поросячьи заборы», которые были расставлены по всему городу и огораживали «каждый тротуар, каждый газончик». Помимо прочего, блогер поделился мнением насчет гаджетов будущего. Он рассказал о виртуальных очках, которые будут поставлять информацию «нам прямо в мозг», передавала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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