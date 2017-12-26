В Зауралье запретили алкомаркеты в жилых домах

С 1 января 2019 года продажа алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах Курганской области, будет запрещена. Соответствующий законопроект приняли депутаты Курганской областной Думы во втором чтении, передает корреспондент «URA.RU».
Как пояснил депутат Владимир Казаков, запрет розничной продажи алкоголя касается помещений, переведенных из квартир в магазины и расположенных в многоквартирных домах, в цокольных и подвальных этажах. Депутат Борис Шалютин просил уточнить на примере: «Один магазин переведен из квартиры, второй — из парикмахерской, они по всем параметрам одинаковые. Я правильно понимаю, что один магазин попадает под запрет, а другой нет?»
«Нет, неправильно, — поспешил разъяснить закон спикер облдумы Дмитрий Фролов. — Алкоголь разрешается продавать там, где это предусмотрено документами на строительство здания. В нашем случае, если квартира переведена из жилого фонда — без разницы — под парикмахерскую или что-либо другое, в ней не позволяется продавать алкоголь. Если дом был предусмотрен и в нем предусмотрен торговый павильон, в этом случае продавать алкоголь можно. Например, магазин „Звездный“ — там можно: он изначально был запланирован как торговый объект».
Таким образом, алкомаркеты, расположенные в перестроенных квартирах, будут запрещены.