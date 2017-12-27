Чиновников, наказанных за речь «школьника из бундестага», оказалось больше

19:19 27 декабря 2017 1

Костогриз первым выступил в защиту школьника Нового Уренгоя, но наказал за инцидент своих подчиненных Фото: Вениамин Фарготов

Стали известны фамилии чиновников, получивших выговор от главы администрация Нового Уренгоя Ивана Костогриза за доклад прославившегося на всю страну «школьника из бундестага». Выяснилось, что к дисциплинарной ответственности привлечены не четверо, как заявлялось ранее, а пять чиновников. Среди них два заместителя главы администрации и два начальника управления.

Должности тех, к кому были применены взыскания, перечислили в администрации Нового Уренгоя, а вот называть конкретные фамилии чиновников там отказывались. В информационно-аналитическом отделе муниципалитета в разговоре с корреспондентом «URA.RU» также сослались на официальный пресс-релиз. Однако фамилии чиновников можно назвать с уверенностью, сопоставив информацию из официального источника с опубликованной на сайте администрации города.

Судя по всему, выговоры объявлены заместителю главы администрации города по социальным вопросам Надежде Бондарь, начальнику городского департамента образования Михаилу Терещенко и заместителю начальника информационно-аналитического управления Анне Вершининой. Вынесено замечание заместителю главы администрации по вопросам внутренней политики Андрею Мартынову и начальнику информационно-аналитического управления Ларисе Невеселой.

Бондарь и Вершинина находятся в отпуске и недоступны для комментариев, в приемной замглавы Андрея Мартынова и начальника департамента образования Михаила Терещенко по всем вопросам, связанным со «школьником из бундестага», отправляют к начальнику информационно-аналитического отдела Ларисе Невеселой. Невеселая же, которая, по всей видимости, сама оказалась в списке, кроме официальной информации пресс-релиза отказывается подтвердить или опровергнуть фамилии чиновников, назначенных ответственными за инцидент с учеником гимназии.

Ранее, как сообщало «URA.RU», после проверки департамента образования городской администрации выговор получила директор гимназии Нового Уренгоя Екатерина Кашникова. Ей также предложили рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе Людмилы Кононенко, о чем ранее сообщало «URA.RU». Проверки инициировала депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина.

После наказаний директора и завуча гимназии, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила официальное обращение прокурору ЯНАО, потребовав проверить законность действий департамента образования, который проверил гимназию Нового Уренгоя после скандального выступления ее ученика.

Прокуратура ЯНАО оставила без пристального внимания этот и другие запросы в отношении выступления школьника. Как сказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе окружной прокуратуры, проверки проводятся муниципалитетом Нового Уренгоя и их уже проводится достаточно.

Ученик гимназии Нового Уренгоя Николай Десятниченко выступил с докладом в Берлинском Рейхстаге перед немецким парламентом (бундестаг) в День скорби, 19 ноября. Школьник рассказал, как посетил захоронение солдат вермахта около города Копейска в России: «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать». Выступление вызвало бурные дискуссии в обществе, в которой приняли участие многие известные политики и общественные деятели, в том числе Никита Михалков, который посвятил выступлению мальчика отдельный выпуск программы «Бесогон TV». В защиту гимназиста выступали мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.