15:40 27 декабря 2017 0

США ранее возложили на Северную Корею ответственность за распространение WannaCry Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники ФСБ стояли за созданием вирусов-вымогателей WannaCry (поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру) и Lurk, заявил хакер из Екатеринбурга Константин Козловский, арестованный по делу группы Lurk. По словам программиста, его работу курировал бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, которого в декабре 2016 года арестовали по делу о госизмене.

«Мы изобрели специфику распространения вируса: заразить один компьютер в корпоративной сети, поднять привилегии, получить доступ к домену администратора и одной кнопкой остановить деятельность компании любого размера. Идея одновременного заражения через домены Windows — то есть остановка всех машин предприятия или организации — принадлежит мне», — рассказал в письменном интервью «Дождю» Козловский.

По словам программиста, вирус должны были протестировать на Новолипецком металлургическом комбинате. Хакеры планировали попробовать остановить там доменные печи. Интересно, что 19 декабря США возложили на Северную Корею ответственность за распространение WannaCry.

«Специфика работы так называемого Lurk и его модификаций, а также другого созданного мною софта такова, что и Докучаев, и те, кому он дал доступ, могли самостоятельно вести работу с зараженными объектами», — добавил Козловский. Он проходит по делу хакерской группировки Lurk, в которой, по версии следствия, было как минимум 50 человек. Предполагается, что хакеры с помощью вируса-трояна похитили из российских банков около 1,7 миллиарда рублей. Ранее Козловский заявил, что участвовал в кибератаке на США во время американских президентских выборов по поручению сотрудников ФСБ.

В декабре пользователи Facebook рассказали о новом вирусе, который с недавних пор появился в социальной сети, пишет «Федеральное агентство новостей». Программа заражает компьютер или мобильное устройство, и хакеры получают доступ к странице пользователя в соцсети.