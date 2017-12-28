Уральский генерал стал Героем России за перелом в сирийской войне

13:34 28 декабря 2017 4

Сергей Суровикин стал Героем России Фото: Портал «Забмедиа.Ру» http://zabmedia.ru/

В Георгиевском зале Кремля президент Владимир Путин вручил государственные награды военным, особо отличившимся в Сирии. Звание Героя России присвоено генерал-полковнику Сергею Суровикину, командующему российской группировкой в Сирии. По признанию специалистов, именно Суровикин сумел переломить ход войны в Сирии и организовать разгром военных формирований террористов.

Как ранее писало «URA.RU», на смену Суровикину в Сирию был прислан на тот момент командующий ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Однако командировка Зарудницкого в Сирию продлилась всего три дня. После этого президент страны Башар Асад попросил руководство России вернуть генерал-полковника Сергея Суровикина.

В числе награжденных также генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин. В Сирии он служил начальником штаба российской группировки. Лапин награжден орденом Святого Георгия IV степени. Церемонию награждения в прямом эфире транслирует RT.

После ближневосточной командировки оба генерала получили новые назначения: Лапин возглавил Центральный военный округ, а Суровикин стал главкомом ВКС.