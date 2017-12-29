13:02 29 декабря 2017 3

Редакция «URA.RU» встречает Новый год под ярким флагом (главный офис агентства в Екатеринбурге) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам 2017 года «URA.RU» стало самым популярным информационным агентством России за пределами Москвы. По статистике LiveInternet, на сегодняшний день мы входим в топ-20 вместе с такими гигантами индустрии, как РИА «Новости», Lenta.Ru, Life.Ru, «Известия».

Аудитория агентства выросла более чем в четыре раза. По статистике «Яндекс.Метрики», среднесуточная посещаемость в январе составляла более 147 тыс. уникальных посетителей, а в ноябре — более 630 тысяч. Этот рост подтверждается отчетами LiveInternet и всемирно известного счетчика Similarweb.

4 декабря впервые в истории агентства был превышен порог в миллион посетителей в сутки. Приятно, что пик читательского спроса в тот день пришелся на нашу новость из Екатеринбурга — о борьбе за власть в шоу «Уральские пельмени».

«URA.RU» выручает водителей, раздавая наклейки «Шипы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К сожалению, невозможно сравнить наши аудитории с большинством коллег, поскольку их статистика закрыта. Открыты данные есть только у «Знак.ком». Сайт начинал год с 73 тысячами 430 читателями в сутки, а заканчивает с 203 тысячами 782.

Мы особенно гордимся тем, что существенно выросло количество читателей в наших родных регионах. В Свердловской области оно в 2,5 с лишним раз больше, чем у «Знака», в Челябинской области — почти в два раза, в Тюменской области — в три раза, в Югре — в четыре раза, на Ямале — почти в пять раз. Разница в полтора раза — в Курганской области (все точные цифры доступны для изучения в открытых отчетах LiveInternet).

Михаил Вьюгин вручает премию «Чиновник года», по версии «URA.RU» (номинантов выбирали читатели агентства) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» не только самое популярное СМИ за пределами МКАДА, но и влиятельное. Как и все 12 лет существования (исполнится 25 января 2018 года), эксклюзивная информация от «URA.RU» является путеводителем для decision makers — людей, принимающих решения в политике, бизнесе и в других сферах жизни. Уже не только уральцев, но и россиян. Наши источники в федеральных ведомствах подтверждают: если нужно узнать новости про Большой Урал, все заходят на «URA.RU».

Компоненты нашего успеха: оперативно выдавать эксклюзивные новости, благодаря широкой базе источников, ничего не утаивать от читателя (даже неподтвержденная информация появляется в рубрике «Слухи»), говорить с ним на одном языке и быть патриотом своих регионов.

Один из последних примеров регионального патриотизма: в декабре «URA.RU» совместно с УГМК привезли в регион сына американского летчика-шпиона Гэри Пауэрса, сбитого под Свердловском в 1960 году. Такого до нас не делал никто. Также мы первые из СМИ провели реконструкцию расстрела семьи императора Николая II в Екатеринбурге.

Гэри Пауэрс подарил Екатеринбургу уникальные материалы о легендарном полете своего отца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году благодаря нам свердловские власти признали в лицо важную проблему: горздрав Екатеринбурга заявил об эпидемии ВИЧ. Главный результат — после серии публикаций о реальном положении дел с заболеванием очереди на экспресс-тестирование на ВИЧ выстроились такие, что врачам пришлось работать даже ночью.

Мы первые подняли проблему в крупнейшем учебном центре армии России: в Елани скрывали очередное ЧП — массовую драку между русскими солдатами и тувинцами. И таких примеров, когда «URA.RU» показывало то, что скрыто, сотни и тысячи.

За все эти успехи мы благодарны вам, наши читатели! Ваше внимание — наш источник вдохновения, ведь мы работаем, чтобы вам было интересно, чтобы вы были в курсе событий.

Оставайтесь с «URA.RU» в 2018 году — нас с вами ждут новые высоты!