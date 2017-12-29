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29 декабря 2017
13:02  29 декабря 2017 3

В 2017 году количество читателей «URA.RU» выросло в четыре раза. Но гордимся мы совсем другим. Сейчас объясним…

Флаги ИА URA.RU, портала
Редакция «URA.RU» встречает Новый год под ярким флагом (главный офис агентства в Екатеринбурге)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам 2017 года «URA.RU» стало самым популярным информационным агентством России за пределами Москвы. По статистике LiveInternet, на сегодняшний день мы входим в топ-20 вместе с такими гигантами индустрии, как РИА «Новости», Lenta.Ru, Life.Ru, «Известия».

Аудитория агентства выросла более чем в четыре раза. По статистике «Яндекс.Метрики», среднесуточная посещаемость в январе составляла более 147 тыс. уникальных посетителей, а в ноябре — более 630 тысяч. Этот рост подтверждается отчетами LiveInternet и всемирно известного счетчика Similarweb.

4 декабря впервые в истории агентства был превышен порог в миллион посетителей в сутки. Приятно, что пик читательского спроса в тот день пришелся на нашу новость из Екатеринбурга — о борьбе за власть в шоу «Уральские пельмени».

Раздача наклеек со знаком Шипы на Площади 1905 года. Екатеринбург, ura.ru, наклейка на машине, правила дорожного движения, ура ру, знак шипы, пдд
«URA.RU» выручает водителей, раздавая наклейки «Шипы»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К сожалению, невозможно сравнить наши аудитории с большинством коллег, поскольку их статистика закрыта. Открыты данные есть только у «Знак.ком». Сайт начинал год с 73 тысячами 430 читателями в сутки, а заканчивает с 203 тысячами 782.

Мы особенно гордимся тем, что существенно выросло количество читателей в наших родных регионах. В Свердловской области оно в 2,5 с лишним раз больше, чем у «Знака», в Челябинской области — почти в два раза, в Тюменской области — в три раза, в Югре — в четыре раза, на Ямале — почти в пять раз. Разница в полтора раза — в Курганской области (все точные цифры доступны для изучения в открытых отчетах LiveInternet).

Вручение премии «Человек года 2017». Екатеринбург, чиновник года, премия человек года
Михаил Вьюгин вручает премию «Чиновник года», по версии «URA.RU» (номинантов выбирали читатели агентства)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» не только самое популярное СМИ за пределами МКАДА, но и влиятельное. Как и все 12 лет существования (исполнится 25 января 2018 года), эксклюзивная информация от «URA.RU» является путеводителем для decision makers — людей, принимающих решения в политике, бизнесе и в других сферах жизни. Уже не только уральцев, но и россиян. Наши источники в федеральных ведомствах подтверждают: если нужно узнать новости про Большой Урал, все заходят на «URA.RU».

Компоненты нашего успеха: оперативно выдавать эксклюзивные новости, благодаря широкой базе источников, ничего не утаивать от читателя (даже неподтвержденная информация появляется в рубрике «Слухи»), говорить с ним на одном языке и быть патриотом своих регионов.

Один из последних примеров регионального патриотизма: в декабре «URA.RU» совместно с УГМК привезли в регион сына американского летчика-шпиона Гэри Пауэрса, сбитого под Свердловском в 1960 году. Такого до нас не делал никто. Также мы первые из СМИ провели реконструкцию расстрела семьи императора Николая II в Екатеринбурге.

Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в Музее военной техники УГМК. Верхняя Пышма, ura.ru, пауэрс фрэнсис гэри младший
Гэри Пауэрс подарил Екатеринбургу уникальные материалы о легендарном полете своего отца
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году благодаря нам свердловские власти признали в лицо важную проблему: горздрав Екатеринбурга заявил об эпидемии ВИЧ. Главный результат — после серии публикаций о реальном положении дел с заболеванием очереди на экспресс-тестирование на ВИЧ выстроились такие, что врачам пришлось работать даже ночью.

Мы первые подняли проблему в крупнейшем учебном центре армии России: в Елани скрывали очередное ЧП — массовую драку между русскими солдатами и тувинцами. И таких примеров, когда «URA.RU» показывало то, что скрыто, сотни и тысячи.

За все эти успехи мы благодарны вам, наши читатели! Ваше внимание — наш источник вдохновения, ведь мы работаем, чтобы вам было интересно, чтобы вы были в курсе событий.

Оставайтесь с «URA.RU» в 2018 году — нас с вами ждут новые высоты!

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