18:35 29 декабря 2017 1

Подарки от «URA.RU» к Новому году радуют друзей агентства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Редакция «URA.Ru» возродила традицию новогодних подарков для наших друзей и героев публикаций, зачастую совмещающих оба этих качества в одном лице. В последний рабочий день года, 29 декабря, наши корреспонденты вручили небольшие, но очень теплые презенты — носки с логотипом агентства из лимитированной серии, сделанной совместно с компанией St.Friday Socks.

В Свердловской области ценные подарки от «URA.RU» получили владелец «Русской медной компании», главный меценат Среднего Урала Игорь Алтушкин, бизнесмен Андрей Симановский, гендиректор «ТАСС-Урал» Мария Картуз, замгендиректора AVS-групп Андрей Станкевич и ряд членов регионального правительства, особенно дорогих нашему агентству. Имен последних мы сознательно не называем, памятуя о строгих разъяснениях, которые свердловские чиновники получили в этом году на тему подарков толще открытки.

1/3 Гендиректор «ТАСС-Урал» Мария Картуз примеряет наш подарок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинским корреспондентам «URA.RU» в хлопотный предновогодний день удалось застать почти всех, кому были предназначены презенты. Все сначала с недоверием открывали коробочки, но, увидев носки, начинали улыбаться, даже хохотать, а потом благодарить. Именно так получилось с губернатором Борисом Дубровским. Там же, в резиденции, получили свои подарки первый вице-губернатор Евгений Редин, вице-губернаторы Вадим Евдокимов и Евгений Голицын. Для главного федерального инспектора Артема Пушкина подарок от редакции стал большим сюрпризом. Всегда сдержанный на эмоции председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин не смог сдержать улыбку, увидев содержание коробочки.

1/6 Губернатор Борис Дубровский получил свой подарок у елочки в резиденции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэра Челябинска Евгения Тефтелева и руководителя регионального исполкома «Единой России» Алексея Малофеева успели перехватить утром. Получили презенты руководитель аппарата спикера областной думы Юрий Чанов (самого Станислава Мошарова на месте не оказалось), первый вице-спикер гордумы Челябинска Сергей Овчинников, председатель комиссии по бюджету думы Дмитрий Довженко и многие другие многочисленные друзья агентства. Единственная семья, где отец и сын народные избранники — депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Борис Видгоф и депутат ЗСО Михаил Видгоф — также дождалась своих коробочек.

1/13 Мэр Челябинска Евгений Тефтелев получил свои носки в самом начале рабочего дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО-Югра) новогодний сувенир от «URA.RU» получили глава города Вадим Шувалов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, руководители местных силовых структур, некоторые предприниматели и политики. Как отметил депутат Сургута Дмитрий Пахотин, носки — это очень нужный подарок: «Теперь я буду всегда в ногу со временем. Хочу пожелать „URA.RU“ процветания и конструктивных публикаций, которые будут подстегивать нас к дальнейшей плодотворной работе».

1/2 Антон Степыгин вручает подарок Дмитрию Пахотину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске фирменные носки «URA.RU» получили губернатор Наталья Комарова, первый замгубернатора Алексей Шипилов, спикер Думы Борис Хохряков, прокурор Евгений Ботвинкин, глава регионального СКР Анвар Ахмедзянов.

Тюменская редакция вручила праздничные новогодние носки представителям Тюменской областной администрации. «О, я видела эти носочки в вашей новости. И так мечтала о таких, но не знала, где можно их найти. А теперь они у меня есть. Значит, мечты сбываются!» — заметила одна из счастливых обладательниц брендовых носочков.

В Пермском крае новогодние носки получили представители администрации губернатора. Сотрудники пресс-службы обещали передать один из подарков главе региона, пожелали «URA.RU» дальнейшего плодотворного сотрудничества с краевыми властями. Ещё две пары были отправлены в музей современного искусства Permm, арт-директор которого Наиля Аллахвердиева вошла в топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве. В музее подарку очень обрадовались и пожелали нам творческих успехов.

А в Ямало-Ненецком автономном округе наш специальный корреспондент в Ноябрьске не смог вручить подарки мэру города Алексею Романову и заместителю главы по информационной политике Алексею Ардышеву. С подарками от «URA.RU» не решились принять корреспондента в городской администрации, сославшись на рекомендацию Минтруда РФ и многочисленные российские законы, запрещающие чиновникам дарить и получать подарки.

Но собкорр еще надеется одеть в фирменные носки главу городской думы Ноябрьска Владимира Андреева и пару депутатов от градообразующих предприятий.

«URA.RU» продолжает вручать свои фирменные подарки. Наши друзья в регионах, ждите теплого и модного презента. С наступающим Новым годом!