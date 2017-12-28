«В кабинет заходить без пакетов, в руки ничего не брать»

13:16 28 декабря 2017 0

Такую картину в конце 2017 года уже не увидишь — даже в кругу друзей чиновникам нельзя расслабляться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посетители здания администрации Екатеринбурга в четверг, 28 декабря, столкнулись с неожиданной предновогодней процедурой. Как рассказали «URA.RU» очевидцы, охрана в фойе стала чаще проверять сумки входящих. На вопрос о причинах участившихся досмотров один из охранников пояснил, что из-за наплыва желающих оказать городским чиновникам знаки внимания «дано распоряжение проверять сумки на наличие подарков».

Календари и открытки дарить можно. В случае чего, можно сказать, что полиграфия — это рекламная продукция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Скорее всего, охранник просто пошутил. На самом деле охрана имеет право провести выборочный досмотр сумки или гражданина, если те показались службе безопасности подозрительными. Привычные меры антитеррористической безопасности, но не более того», — заверил «URA.RU» пресс-секретарь горадминистрации Анатолий Карманов.

По информации «URA.RU», в администрации губернатора и правительстве накануне Нового года также было озвучено негласное указание «не прикасаться к пакетам и подаркам», а также не пускать дарителей в личные кабинеты. Запрет на получение подарков, за исключением протокольных мероприятий, существует с тех пор, как принят 79-й федеральный закон «О государственной гражданской службе», напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.

«Если подарок стоит меньше 3 тысяч рублей — госслужащий должен уведомить соответствующий антикоррупционный орган, но сдавать его не обязан, если свыше трех тысяч — необходимо и уведомить, и сдать. В 2017 году вышла новая редакция Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309 в соответствии с которой Минтруд разработал и направил, в том числе и в регионы, рекомендации, где вопросам соблюдения служебной этики — особенно в части антикоррупционных ограничений и запретов, предотвращения конфликта интересов — уделено особое внимание. Никакой кулуарности нет — все госслужащие должны были ознакомиться с документом», — объяснила замдиректора департамента Юлия Прыткова.

Бюджетники в соседних городах, впрочем, не удивляются новому порядку и тех, кто до сих пор принимал подарки, называют скорее исключением из общих правил. «Года три назад было заседание в Уставном суде с участием экспертной группы из Москвы — соавторов антикоррупционного законодательства. И вопрос стоял даже так, что цветы женщинам на 8 марта дарить не стоит. Тогда начали выяснять, где граница разумного, где баланс, но Москва жестко сказала, что самый правильный вариант — не принимать ничего», — рассказал «URA.RU» глава Березовского ГО Евгений Писцов.

Чем объемнее подарок — тем он опаснее для чиновника. Даже если это просто букет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Территориальные филиалы федеральных органов власти признают только один вид «даров» — календарь или открытку. «До открытки и календаря в разъяснении Минтруда не доходит, это скорее реклама, но что-то более объемное — категорическая общефедеральная рекомендация отказываться. Совершение действий при принятии подарка может являться действием, которое порочит и госорган, и служащего — так вроде бы говорится в разъяснении. У меня все сотрудники ознакомлены с данным указанием под роспись», — рассказал «URA.RU» глава свердловского управления Росреестра Игорь Цыганаш.

К слову, превентивные меры приняли не только чиновники, но и руководители большинства бюджетных учреждений. Сотрудников, как сами они рассказывают, просят не заходить с поздравлениями и не оставлять никаких даже самых скромных даров в приемных.

Все это вызывает недоумение у основных дарителей — бизнесменов. «Мы компанию в этом году регистрировали и хотели людей поблагодарить. Служащие просто сделали свою работу — четко, в сроки, без спешки особой, но и без проволочек. Чисто по-человечески сказать спасибо. И что — дальше турникета курьера не пустили, хотя у него там шампанское было простое и шоколадка. Нельзя — точка», — рассказал крупный екатеринбургский предприниматель, признавшись, что в 2016-м он с легкостью поздравлял чиновников самого высокого ранга.