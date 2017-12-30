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30 декабря 2017
09:34  30 декабря 2017 8

Ямальского «школьника из бундестага» назвали человеком года

За уральца проголосовал каждый третий участник опросаФото: скриншот телеканала «Ямал»
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Один из самых популярных анонимных телеграм-каналов «Незыгарь» назвал ямальского «школьника из бундестага» человеком года по версии читателей. Гимназист стал лидером интернет-голосования, набрав 34% голосов.

Всего анонимный канал предложил читателям проголосовать за десять кандидатов, среди которых также были рэпер Слава КПСС (он оказался на втором месте с 21% голосов), глава «Роснефти» Игорь Сечин (третье место и 11% голосов), театральный режиссер Кирилл Серебренников (четвертое место и 7% голосов), бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев (пятое место и 7% голосов). В выборе человека года приняли участие 6054 читателя.

Другой популярный телеграм-канал Kononenkome выразил несогласие с итогами голосования. «Человек года — это [депутат Госдумы] Наталья Владимировна Поклонская. Она заставила нас посмотреть на самих себя со стороны так, как никто до нее, связанные с принятыми в России приличиями», — написал автор. Вероятно, он имел ввиду скандал с фильмом «Матильда» Алексея Учителя.

19 ноября гимназист из Нового Уренгоя выступил перед немецким парламентом с речью о захоронениях немецких солдат под Копейском в России: «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать». В сети выступление школьника тут же прозвали «покаянным», на подростка хлынула волна критики. Со школьником начали работать психологи, чтобы оградить его от угроз и интернета, пишет агентство Nation News.

Ранее «Незыгарь» включил «URA.RU» в десятку лучших российских каналов в мессенджере по итогам 2017 года. Телеграм-канал агентства оказался в разделе «Лучший информационный» наряду с каналами федеральных и зарубежных СМИ, такими как РБК и Bloomberg.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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