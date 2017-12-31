В Кургане перед Новым годом сгорел грузовик с пиротехникой

На место оперативно прибыли пожарные
В Кургане в воскресенье, 31 декабря на путепроводе на проспекте Машиностроителей загорелся автомобиль с пиротехникой. О происшествии очевидцы сообщили информационному агентству kurgan.ru.
В Госавтоинспекции города Кургана уточнили, что на мосту ЖБИ действительно горел грузовик с пиротехникой, сотрудники ведомства привлекались для перекрытия дороги. С ЧП удалось оперативно справиться.
Водитель машины был доставлен в больницу с ожогами, по словам очевидцев, его увезли на скорой.