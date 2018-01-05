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06 января 2018
05 января 2018
22:56  05 января 2018 0

Пушков высмеял украинского президента. «Порошенко никак не распрощается с Россией»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, пушков алексей
Сенатор оценил пост Порошенко в твиттереФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление украинского президента об «окончательном прощании» с Россией. Как отмечает политик, Петр Порошенко уже не первый раз заявляет об одном и том же, но в реальности его страна по-прежнему зависит от торговли с восточным соседом.

«Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит. А Россия по-прежнему — главный торговый партнер Украины. Странное прощание», — цитирует аккаунт Алексея Пушкова в твиттере «Газета.ru». Ранее президент Украины в своем микроблоге заявил, что главным достижением его страны в 2017 года стало получение безвизового режима с Европой. Тем самым, по его мнению, было сказано «окончательное „прощай“ русской и советской империям».

«Очередное окончательное прощание» с Россией немедленно вызвало шквал насмешек. Тем временем, украинский лидер продолжил серию громких спичей. Как уже сообщало «URA.RU», Петр Порошенко заявил, что наступивший 2018 год стал первым годом энергетической независимости, а Украина «соскочила с крючка Газпрома».

Виктор Жуков
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