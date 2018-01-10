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11 января 2018
10 января 2018
19:15  10 января 2018 9

УрФУ признал лекцию об элите и коррупции, возмутившую Соловьева, неэтичной

Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, урфу, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Преподаватель извинился и больше не общается с прессойФото: Марина Молдавская © URA.RU

Комиссия по этике Уральского федерального университета, разбиравшая поведение преподавателя Высшей школы экономики Константина Юрченко, чья лекция для школьников возмутила телеведущего Владимира Соловьева, признала высказывания лектора некорректными. Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский. «Комиссия только что закончила работу, — рассказал он. — Ее решение: поведение преподавателя в данной конкретной ситуации было неэтичным. Константин Павлович с этим решением согласился, признает, что был неправ, и принес свои извинения перед членами комиссии».

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По словам пресс-секретаря, на заседании комиссии обсуждались принципы поведения преподавателя во время лекции. «[Первый проректор УрФУ] Дмитрий Витальевич Бугров говорил о том, что основное отличие политика, выступающего на трибуне, от преподавателя, выступающего в аудитории, в том, что политик, высказывая свою точку зрения, может ни на что не ссылаться, а преподаватель должен ссылаться на источники. Если есть исследования, говорящие, что конкретные возрастные группы влияют на экономику, хорошо бы их приводить».

Также, по словам представителя университета, первый проректор заострил внимание членов комиссии по этике на том, что университетское знание неоднозначно — нет истины в последней инстанции, а есть разные мнения разных исследователей. «Если приводится одна точка зрения, то должна звучать и другая, — говорит Бенеманский. — Следует привести разные точки зрения, указать конкретных авторов, порекомендовать их труды, которые можно почитать — тогда это университетский подход и тогда это можно назвать лекцией. А транслировать только свою точку зрения, как истину в последней инстанции, для преподавателя университета неприемлемо».

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Получить комментарий самого преподавателя Юрченко не удалось: он сбрасывает звонки на сотовый и не отвечает в мессенджерах. По данным «URA.RU», начальство (запретило) настоятельно порекомендовало ему больше не общаться с прессой. Какие дальнейшие меры будет предприняты в отношении преподавателя, пока неизвестно.

Накануне телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в «Твиттере» фрагмент лекции преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, в которой тот называет поколение, взрослевшее в 90-е годы, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки». Впоследствии Соловьев опубликовал еще один пост, требует теперь «крови» преподавателя, со словами «И что дальше? Какие выводы? Оргмеры?». В интервью «URA.RU» экономист объяснил, что он имел в виду во время лекции, однако никто из его коллег-экономистов не решился поддержать товарища. В родном вузе, наоборот, оскандалившегося преподавателя подвергли жесткой критике.

Официальный комментарий УрФУ:

Сегодня в течение почти двух часов проводилось заседание комиссии по этике университета, члены которой провели анализ фрагмента лекции доцента, к. э. н. Константина Юрченко участникам «Тест-драйва» 8 января, опубликованного в СМИ, и признали высказывания преподавателя, приведенные на фрагменте, противоречащими кодексу этики университетского сообщества УрФУ (принят в 2013 году). Члены комиссии особо отметили, что изложение на лекции непроверенной информации и гипотез, заимствованных из неназванных источников, недопустимо для преподавателя Уральского федерального университета.

Андрей Гусельников
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