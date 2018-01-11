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Главные новости Курганской области
11:03  11 января 2018 4

Курганские аграрии недовольны «правительственными» закупочными ценами на зерно

Алексей Кокорин в полях Курганская область, рука, пшеница, зерно
Цены на зерно агарарии считают низкимиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области объявили о начале закупки зерна, которое будет бесплатно направлено по железной дороге в порты для экспорта. Цены, опубликованные на сайте областного департамента АПК, не вызвали большого восторга у производителей пшеницы.

Сообщается, что пшеницу 3-го класса без учета НДС готовы купить за 7818 рубля за тонну, пшеница 4-го класса стоит 6545 рублей, пшеница 5-го класса — 5364 рубля за тонну. «Я сейчас с места торгую по 5,1 тысячи рублей. С учетом расходов на доставку и погрузку примерно то же и выйдет», — оценил предложение исполнительный директор крестьянского хозяйства «Барабинское», депутат областной думы Федор Ярославцев. Председатель аграрного комитета думы Владимир Остапенко также заявил, что не собирается принимать участие в этих закупках.

«Это может сыграть положительную роль только в том смысле, что немного разгрузится рынок, цены постепенно пойдут вверх», — предположил Федор Ярославцев.

Правительство РФ в конце 2017 года приняло решение о субсидировании тарифов на перевозку зерна по железной дороге. Это позволит бесплатно доставить 320 тысяч тонн зауральской пшеницы до экспортных терминалов. Всего в Зауралье в прошедшем году было выращено более 2 млн тонн пшеницы.

Татьяна Жаткина
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