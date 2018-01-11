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Главные новости Ямала
11:57  11 января 2018 1

На Ямале пьяный подросток в поисках алкоголя залез в чужой дом и тяжело ранил хозяйку

Ветхое и аварийное жилье. Курган, разбитое стекло, бутылка пива
Злоумышленник пробрался в дом через окно, разбив стеклоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа пьяный 16-летний подросток пробрался в чужой дом в поисках спиртного. Там он напал на хозяйку и тяжело ранил ее, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Было установлено, что молодой человек 8 января 2018 года в ночное время разбил стекло окна одного из домов и, пробравшись внутрь, занялся поисками алкоголя. Хозяйка, вышедшая на шум, попыталась выдворить незваного гостя, но подросток напал на нее, нанеся колото-резаную рану. Если бы женщине своевременно не оказали медицинскую помощь, она бы погибла.

Пуровский межрайонный следственный отдел предъявил ямальцу обвинение за разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Сейчас злоумышленник раскаивается в содеянном и активно сотрудничает со следствием. Обвиняемого заключили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «URA.RU» писало о том, что на севере Прикамья 16-летнего мальчика арестовали за убийство двоюродного брата. Говорят, что они подрались из-за спиртного. Также сообщалось о том, как в московском метро пьяный 17-летний подросток избил сотрудника полиции гаечным ключом. По информации «Русской планеты», молодой человек препятствовал отправлению поезда со станции и вел себя агрессивно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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