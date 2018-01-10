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Главные новости Пермского края
16:01  10 января 2018 0

На севере Прикамья подросток избил до смерти брата из-за алкоголя

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , борьба, кулак, агрессия, ненависть, злость, удар, кулаки, оскал, кулак в крови
Ходят слухи, что братья подрались из-за спиртногоФото: depositphotos.com © URA.RU

16-летний мальчик в Кудымкаре в Пермском крае арестован за убийство двоюродного брата. Знакомые с ситуацией жители города, говорят, что парни подрались из-за спиртного. Следователи косвенно подтверждают: юный убийца действительно был пьян.

«Якобы какой-то мальчик 16 лет забил до смерти сверстника в новогодние праздничные дни 4 января. Очень хочется, чтобы эта новость была не правдой. Но, скорее всего, случилось что-то страшное», — пишет один из пользователей Сети. В комментариях жительница Кудымкара сообщила, что, по ее информации, мальчики развязали драку из-за спиртного.

По информации следователей, 16-летний парень был пьян в момент преступления. Вечером 4 января он и его 19-летний кузен гостили у своего знакомого и поссорились. Мальчик кинулся с кулаками на брата и причинил ему травму, от которой тот скончался на месте. В отношении подростка возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас мальчика арестовали на два месяца, рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого СУ СКР. Следователям, помимо деталей убийства, предстоит выяснить, в каких условиях воспитывался юный преступник.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.RU»
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