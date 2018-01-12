20:25 12 января 2018 1

У скандальной супружеской пары были отношения без секса Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская дала откровенное интервью журналу «Караван истории». Она рассказала о первой ночи со знаменитым актером.

Пианистка призналась, что в ее жизни не было других мужчин, кроме Джигарханяна. По словам Виталины, она влюбилась в своего будущего супруга в 16 лет и поняла, что он — ее судьба. «Я знала, что его жена почему-то живет отдельно в Америке, и складывалось впечатление, что Джигарханян, несмотря на всю его популярность, очень одинокий человек. Видимо, чувствовала это интуитивно, по-женски. Еще мне почему-то с самого начала казалось, что без него я не буду счастлива. Только вместе с ним», — рассказала Виталина.

О первой ночи с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская вспоминает так: «Не могу сказать, что мне было страшно, когда мы поехали в его квартиру на Арбате. Но, безусловно, я волновалась и прекрасно понимала, что эта ночь может быть единственной. Спасало то, что не тешила себя иллюзиями. Я признавала, что полюбила женатого человека», — цитируют Виталину argumenti.ru

«Утром мы заехали за вещами в отель, где я остановилась, и он проводил меня на вокзал. Нужно было видеть лица проводниц, когда они увидели, как народный артист катит мой чемодан на колесиках! Джигарханян не таясь поцеловал меня и сказал: „Думаю, мы будем видеться еще много раз“», — рассказала Виталина.

Пианистка и актер прожили в браке 16 лет, после череды скандалов в октябре 2017-го Джигарханян подал на развод. Виталина стала обладательницей крупной денежной суммы и нескольких квартир, отмечают «Дни.ру».

Бывшая супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк рассказала о том, что артист очень хотел совместных детей. Однако этого не произошло в силу того, что в их отношениях отсутствовал секс.