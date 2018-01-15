{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
Главные новости 
14:17  15 января 2018 1

Вдова убитого казака опровергает слова силовиков: убийца ее мужа не сдался. Она благодарит журналистов и братьев-казаков

Суд по владельцу машины киллера Тимониченко. Екатеринбург, уголовное дело, конвой, арестованный, задержанный, суд
Подозреваемый в жестоком убийстве Рудоб Мухторов задержан в Кургане (Фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вдова зверски убитого и расчлененного казака из ХМАО сообщила, что подозреваемого в убийстве ее мужа помогли задержать казачьи организации Кургана — благодаря своевременно обнародованной информации в СМИ. По словам Ирины Пушистовой, именно ее обращение к казакам, которое она сделала через «URA.RU», сделало поимку охранника, работавшего в Доме народного творчества в Ханты-Мансийске, Рудоба Мухторова, реальной.

«Я казачка, вдова и мать хочу выразить чувство благодарности и гордости за все казачество. Благодарю вас, братья казаки и казачки, что не оставили меня в тяжкую минуту и помогли делом, а не словом», — заявила Ирина Пушистова.

Как сообщил агентству атаман станицы «Ермаковская» Николай Левдин, после обращения в СМИ Ирины Пушистовой, общественники нашли место, где скрывается подозреваемый и сообщили об этом правоохранительным органам.

Официальные силовые структуры выдвигают иную версию событий: в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщают, что казачьи сообщества при задержании Мухторова участия не принимали. По версии силовиков, подозреваемый в убийстве пришел в отделение полиции Кургана самостоятельно, с чистосердечным признанием.

Новость по теме
В элитной школе ХМАО отреклись от убийцы-охранника

Хладнокровное убийство произошло 17 декабря 2017 года в Ханты-Мансийске. В тот день в Доме народного творчества состоялось собрание представителей казачьего сообщества, на котором Рудоба Мухторова приняли в ряды движения. После мероприятия, по данным СКР, часть казаков осталась отмечать событие распитием алкогольных напитков.

Что произошло дальше, остается неизвестным, но фрагменты тела Лаврова через две недели были найдены в мусорных баках рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Позже стало известно, что охранник бежал из города, украв документы и одежду убитого. 13 января подозреваемый в убийстве был задержан в Кургане, сейчас он доставлен в Югру для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров