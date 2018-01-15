14:17 15 января 2018 1

Подозреваемый в жестоком убийстве Рудоб Мухторов задержан в Кургане (Фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вдова зверски убитого и расчлененного казака из ХМАО сообщила, что подозреваемого в убийстве ее мужа помогли задержать казачьи организации Кургана — благодаря своевременно обнародованной информации в СМИ. По словам Ирины Пушистовой, именно ее обращение к казакам, которое она сделала через «URA.RU», сделало поимку охранника, работавшего в Доме народного творчества в Ханты-Мансийске, Рудоба Мухторова, реальной.

«Я казачка, вдова и мать хочу выразить чувство благодарности и гордости за все казачество. Благодарю вас, братья казаки и казачки, что не оставили меня в тяжкую минуту и помогли делом, а не словом», — заявила Ирина Пушистова.

Как сообщил агентству атаман станицы «Ермаковская» Николай Левдин, после обращения в СМИ Ирины Пушистовой, общественники нашли место, где скрывается подозреваемый и сообщили об этом правоохранительным органам.

Официальные силовые структуры выдвигают иную версию событий: в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщают, что казачьи сообщества при задержании Мухторова участия не принимали. По версии силовиков, подозреваемый в убийстве пришел в отделение полиции Кургана самостоятельно, с чистосердечным признанием.

Хладнокровное убийство произошло 17 декабря 2017 года в Ханты-Мансийске. В тот день в Доме народного творчества состоялось собрание представителей казачьего сообщества, на котором Рудоба Мухторова приняли в ряды движения. После мероприятия, по данным СКР, часть казаков осталась отмечать событие распитием алкогольных напитков.

Что произошло дальше, остается неизвестным, но фрагменты тела Лаврова через две недели были найдены в мусорных баках рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Позже стало известно, что охранник бежал из города, украв документы и одежду убитого. 13 января подозреваемый в убийстве был задержан в Кургане, сейчас он доставлен в Югру для выяснения всех обстоятельств случившегося.