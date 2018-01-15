Телеведущую и певицу Ольгу Бузову фанаты заподозрили в алкогольной зависимости. Артистка, отдыхая в Таиланде, каждый день выкладывает фото и истории в Instagram с бокалом вина. Пользователи Сети уверены, что видео Бузова снимает пьяной.
Поклонники телеведущей связывают новое пристрастие Бузовой с недавней свадьбой ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, пишет «Телепрограмма». Накануне Нового года они официально узаконили свои отношения. Подписчики певицы опасаются за нее, вспоминая историю Даны Борисовой.
«Оля, прекращай бухать. Стыдно за тебя. Алкоголичка… Дана Борисова, помогите Ольге справиться с алкогольным недугом, мы теряем нашу звЯзду, она спивается… Оля, давай завязывай бухать, а то закодируем… Оля, ты же не хочешь быть похожа на Дану Борисову!.. Оля опять пьяна. Действительно, с алкоголем лучше не выкладывать сториз и фотки. Портит репутацию. А то ещё Дана Борисова предложит помощь», — комментируют они публикации Бузовой в соцсети.
Как передает «Утро.ру», Ольге Бузовой уже два раза разбивали сердце. Помимо расставания с экс-супругом Тарасовым, она потерпела неудачу в отношениях с участником телешоу «Дом-2» Романом Гриценко. Молодой человек считает, что певица плачет и страдает из-за него.
«URA.RU» сообщало, что телеведущая Дана Борисова хотела свести счеты с жизнью. Под чужой фамилией она вызвала «скорую» из-за приступа удушья. После чего заявила, что медпомощь понадобилась ей из-за сильной простуды, которую она подхватила на лечении от алкогольной зависимости в Таиланде.