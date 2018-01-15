{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
Главные новости Москвы
16:52  15 января 2018 0

«Уже похожа на Дану Борисову». Фанаты Бузовой опасаются, что певица ушла в запой

Долгожданный отпуск Бузова проведет в ТаиландеФото: Ольга Бузова, Instagram

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову фанаты заподозрили в алкогольной зависимости. Артистка, отдыхая в Таиланде, каждый день выкладывает фото и истории в Instagram с бокалом вина. Пользователи Сети уверены, что видео Бузова снимает пьяной.

Поклонники телеведущей связывают новое пристрастие Бузовой с недавней свадьбой ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, пишет «Телепрограмма». Накануне Нового года они официально узаконили свои отношения. Подписчики певицы опасаются за нее, вспоминая историю Даны Борисовой.

«Оля, прекращай бухать. Стыдно за тебя. Алкоголичка… Дана Борисова, помогите Ольге справиться с алкогольным недугом, мы теряем нашу звЯзду, она спивается… Оля, давай завязывай бухать, а то закодируем… Оля, ты же не хочешь быть похожа на Дану Борисову!.. Оля опять пьяна. Действительно, с алкоголем лучше не выкладывать сториз и фотки. Портит репутацию. А то ещё Дана Борисова предложит помощь», — комментируют они публикации Бузовой в соцсети.

Как передает «Утро.ру», Ольге Бузовой уже два раза разбивали сердце. Помимо расставания с экс-супругом Тарасовым, она потерпела неудачу в отношениях с участником телешоу «Дом-2» Романом Гриценко. Молодой человек считает, что певица плачет и страдает из-за него.

«URA.RU» сообщало, что телеведущая Дана Борисова хотела свести счеты с жизнью. Под чужой фамилией она вызвала «скорую» из-за приступа удушья. После чего заявила, что медпомощь понадобилась ей из-за сильной простуды, которую она подхватила на лечении от алкогольной зависимости в Таиланде.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров