Охранник из ХМАО рассказал, за что разрубил на части лидера югорских казаков

19:26 15 января 2018 2

Источники предполагают, что подозреваемый пытается «скостить» себе срок Фото: depositphotos.com © URA.RU

Охранник, подозреваемой в хладнокровном убийстве с последующим расчленением трупа рядом с колледжем-интернатом в Ханты-Мансийске, заявил, что убитый им лидер югорских казаков первым спровоцировал драку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 15 января «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах Югры.

По словам собеседника, подозреваемый в жестоком убийстве Рудоб Мухторов доставлен в Ханты-Мансийск, где дает показания о событиях 17 декабря 2017 года, когда произошло убийство Александра Лаврова. Он сознался в убийстве, но заявляет, что именно Лавров был зачинщиком драки. «По версии Мухторова, Лавров был пьян и спровоцировал драку, разбив о его голову стеклянную бутылку. Пока Мухторов скрывался от силовиков, у него было достаточно времени, чтобы спланировать свою версию событий. Сейчас он сотрудничает со следствием, чтобы уменьшить свой срок», — рассказывает инсайдер.

Также собеседник агентства добавил, что, согласно показаниям свидетелей и записей с камер видеонаблюдения, именно Мухторов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подтвердить информацию источника на данный момент не удалось. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре обещали прокомментировать ход дела позже.

Убийство Александра Лаврова произошло в Доме народного творчества Ханты-Мансийска, где проходило собрание представителей казачьего сообщества, на котором Рудоба Мухторова приняли в ряды движения. После мероприятия, по данным СКР, часть казаков осталась отмечать событие распитием алкогольных напитков.

Что произошло дальше, остается неизвестным, но фрагменты тела Лаврова через две недели были найдены в мусорных баках рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Позже стало известно, что охранник бежал из города, украв документы и одежду убитого. 13 января подозреваемого задержали в Кургане, сейчас он доставлен в Югру для выяснения всех обстоятельств случившегося.