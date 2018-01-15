{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
19:26  15 января 2018 2

Охранник из ХМАО рассказал, за что разрубил на части лидера югорских казаков

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Источники предполагают, что подозреваемый пытается «скостить» себе срокФото: depositphotos.com © URA.RU

Охранник, подозреваемой в хладнокровном убийстве с последующим расчленением трупа рядом с колледжем-интернатом в Ханты-Мансийске, заявил, что убитый им лидер югорских казаков первым спровоцировал драку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 15 января «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах Югры.

По словам собеседника, подозреваемый в жестоком убийстве Рудоб Мухторов доставлен в Ханты-Мансийск, где дает показания о событиях 17 декабря 2017 года, когда произошло убийство Александра Лаврова. Он сознался в убийстве, но заявляет, что именно Лавров был зачинщиком драки. «По версии Мухторова, Лавров был пьян и спровоцировал драку, разбив о его голову стеклянную бутылку. Пока Мухторов скрывался от силовиков, у него было достаточно времени, чтобы спланировать свою версию событий. Сейчас он сотрудничает со следствием, чтобы уменьшить свой срок», — рассказывает инсайдер.

Также собеседник агентства добавил, что, согласно показаниям свидетелей и записей с камер видеонаблюдения, именно Мухторов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подтвердить информацию источника на данный момент не удалось. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре обещали прокомментировать ход дела позже.

Новость по теме
Вдова убитого казака опровергает слова силовиков: убийца ее мужа не сдался. Она благодарит журналистов и братьев-казаков

Убийство Александра Лаврова произошло в Доме народного творчества Ханты-Мансийска, где проходило собрание представителей казачьего сообщества, на котором Рудоба Мухторова приняли в ряды движения. После мероприятия, по данным СКР, часть казаков осталась отмечать событие распитием алкогольных напитков.

Что произошло дальше, остается неизвестным, но фрагменты тела Лаврова через две недели были найдены в мусорных баках рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Позже стало известно, что охранник бежал из города, украв документы и одежду убитого. 13 января подозреваемого задержали в Кургане, сейчас он доставлен в Югру для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров