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16 января 2018
15:16  16 января 2018 5

Телеведущий Соловьев назвал Урал «рассадником либерал-фашизма»

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущий не стал стесняться в выраженияхФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести-ФМ» заявил, что Урал — это «рассадник либерал-фашизма». Поводом для громкого заявления стало резонансное выступление преподавателя УрФУ Константина Юрченко, который раскритиковал поколение, родившееся в 1965—1970 годы.

«Юрченко Константин Палыч. Уральский федеральный университет, что особенно трогательно, имени Ельцина, того самого гражданина, который создал именно те условия в 90-е годы стороннику либерального фашизма Юрченко (а я считаю, что он либеральный фашист), благодаря которым появилось это потерянное поколение. Почему это либеральный фашизм? Давайте заменим „люди 1965—1975 годов“ на „евреи“. Нормально? Классика нацистской Германии!» — начал свою речь Соловьев.

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Затем телеведущий перешел к критике всего региона.

«Юрченко, разумеется, не отстранят от работы. Все боятся на Урале трогать либерал-фашистов. Это рассадник либерал-фашистов с либерал-фашистскими СМИ. С университетом, который считает это нормальным. Со студентами, которые заступаются за преподавателя: „Он у нас такой добрый, такой хороший“», — припечатал ведущий.

Далее Соловьев предпочел оскорбиться заявлением Юрченко о том, что нужно «изжить из себя совок».

«Что это у них там обозначает это выражение? Ты либерал-фашист Юрченко, для тебя совок — это что? Ты, жалкое мерзкое ничтожество? Как на него в суд еще не подали? Ты плюнул уже на могилы своих родителей? Они были совками! Ты испражнился на могилы дедов? Они воевали за тебя!» — перешел к оскорблениям Соловьев. В завершение своего выступления Соловьев задался вопросом, кого готовит УрФУ.

«Как там вообще может существовать этот университет? Это что, центр подготовки профессионалов? Вряд ли. Центр подготовки либеральных-фашистов? Надеюсь, нет», — резюмировал один из самых известных российских телеведущих.

Заочный конфликт Соловьева и Юрченко начался того, что телеведущий опубликовал на своей странице в «Твиттере» фрагмент лекции преподавателя Высшей школы экономики УрФУ. В время выступления Юрченко назвал поколение, взрослевшее в 90-е годы, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки». Затем Соловьев опубликовал еще один пост, требуя наказания для лектора.

В интервью «URA.RU» экономист Юрченко объяснил, что он имел в виду во время лекции для школьников. Никто из его коллег не решился заступиться за него. В родном вузе оскандалившегося преподавателя, наоборот, подвергли жесткой критике и вызвали его на комиссию по этике, которая признала его высказывания неэтичными.

Данил Бардин
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