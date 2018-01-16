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15:43  16 января 2018 0

Ямальские оленеводы предупредили о катаклизме. От него уже погибли 60 тысяч животных

Быт Ямальских оленеводов. , олени, север
Оленеводы Ямала опасаются повторения сценария 2014 годаФото: Иван Седов © URA.RU

Оленеводы на Ямале бьют тревогу. Аномальные перепады температур в регионе могут привести к катастрофическим последствиям и гибели тысяч оленей. В понедельник, 15 января, на некоторых территориях Ямала прошел небольшой дождь, который сменился ветрами и похолоданием. Тундра покрылась коркой льда и олени не могут добраться до пищи, рассказали журналисту «URA.RU» обеспокоенные кочевники.

Оленеводы вспомнили, что похожие погодные условия наблюдались в 2014 году. Тогда они обернулись масштабным бедствием. Только по официальным данным, в регионе от голода погибло около 58 тысяч оленей.

В департаменте региона по делам коренных малочисленных народов Севера рассказали, что до сих пор помнят эту страшную трагедию. Но она дала опыт, и при необходимости власти готовы справляться с проблемами.

«В таких случаях в муниципалитетах должны организовываться штабы, специалисты должны выехать в тундру, чтобы провести замеры. На местах необходимо создать запас топлива и комбикормов для животных. Но пока никаких сообщений, насколько я знаю, не поступало», — рассказал замдиректора департамента Ренат Пяк.

Напомним, в зимний сезон 2013—2014 годов на Ямале наблюдались обильные снегопады. Начало зимы так же, как и в нынешнем году, сопровождалось перепадами температур и дождями. В результате многие пастбища были покрыты толстым снежным настом, который олени не могли пробить самостоятельно. Падеж оленей начался в начале 2014 года. В считанные дни цифры выросли с 2 до 15 тысяч погибших оленей. Лишь к весне удалось посчитать — падеж достиг 58 тысяч голов. Регион понес серьезные финансовые потери: выделялись средства на помощь оленеводам и утилизацию трупов животных. Это одно из самых масштабных бедствий на Ямале. Даже падеж оленей от сибирской язвы в 2016 году составил всего чуть более двух тысяч животных.

Общее поголовье оленей на Ямале на сегодняшний день составляет около 730 тысяч голов. Ямальские власти и ученые неоднократно заявляли, что их количество необходимо сократить почти вдвое, поскольку существующие пастбища не могут прокормить всех. Олени выедают мох быстрее, чем он успевает расти.

Вячеслав Егоров
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