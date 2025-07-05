Telegram начал работать со сбоями в нескольких регионах России. Скрин

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В некоторых регионах России наблюдаются сбои в работе месседжера
В некоторых регионах России наблюдаются сбои в работе месседжера Фото:

Облачный мессенджер Telegram стал плохо работать в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

В Telegram снова сбой
В Telegram снова сбой
Фото:

"Много жалоб — за час 1442, за сутки — 17856", — следует из данных, представленных на сайте детектора сбоев. Данные собраны по всей России. Так, за последний час поступают сообщения о проблемах в работе Telegram из регионов: Москва (18%), Санкт-Петербург (15%), Московская область (9%), Нижегородская область (8%), Ивановская область (3%).

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. Кроме того, в аэропорту Пулково были введены временные ограничения.

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Облачный мессенджер Telegram стал плохо работать в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Downdetector. "Много жалоб — за час 1442, за сутки — 17856", — следует из данных, представленных на сайте детектора сбоев. Данные собраны по всей России. Так, за последний час поступают сообщения о проблемах в работе Telegram из регионов: Москва (18%), Санкт-Петербург (15%), Московская область (9%), Нижегородская область (8%), Ивановская область (3%). Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. Кроме того, в аэропорту Пулково были введены временные ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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