Миронов предложил списывать ипотеку семьям при рождении трех детей

В России может появиться возможность списания ипотеки многодетным семьям. В частности, тем, у кого три ребенка кредит за квартиру будет полностью погашен. С такой инициативой выступил Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«По мнению Миронова, семьям необходимо выдавать беспроцентные кредиты на покупку жилья. Он предложил следующую схему списания кредитов: при рождении первого ребенка списывается 25% долга, второго — 50%, а после рождения третьего ребенка — весь кредит прощается, поскольку семья выполняет важную задачу для государства», — пишет Ридус, ссылаясь на предложение Миронова.
Такая мера, по мнению политика, должна стимулировать повышение рождаемости в стране. Он также отметил, что аналогичная инициатива уже была реализована в одном из муниципальных районов Оренбургской области. По его словам, в данном районе меры по поддержке семей с тремя и более детьми привели к строительству новой улицы с построенными домами, на которой сейчас проживают молодые семьи с детьми.
В России уже действуют меры поддержки многодетных семей, включая выплату на погашение ипотеки, которую планируют увеличить с 450 до 900 тысяч рублей. Также существуют программы субсидирования первоначального взноса и компенсации основного долга по кредиту. Новая инициатива Миронова может стать дополнением к уже реализуемым федеральным и региональным программам по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми.
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