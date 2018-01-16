{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
16:16  16 января 2018 1

Шакро Молодой позвонил из-за решетки на «сходку» и призвал закончить войну между кланами

Шакро Молодой из-за решетки продолжает руководить воровским миром РоссииФото: «Прайм Крайм»
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
все новости сюжета

В минувшие выходные в Греции состоялась представительная сходка воров в законе, в которой приняли участие свыше 30 человек. В разгар совещания зазвонил телефон 56-летнего вора Лаши Шушанашвили по кличке Лаша Руставский. Оказалось, что прямо из следственного изолятора ФСБ «Лефортово» ему позвонил руководитель криминального мира России 64-летний Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.

Глава криминального мира находится под следствием, и ему грозит пожизненное заключение. Тем не менее прямо из-за решетки он дистанционно продолжает руководить воровским миром, сообщает издание «Прайм Крайм».

На повестке дня встречи стоял вопрос о тбилисском воре в законе 43-летнем Звиаде Папиашвили по кличке Звиад, обвиняемом в сношениях с главой враждебного сухумского клана 56-летним Мерабом Джангвеладзе по кличке Мераб Сухумский. Конфликт мог привести к новым разборкам. Но позвонивший Шакро призвал делегатов встречи к миру и тем самым сгладил ситуацию, не позволив ей превратиться в открытое противостояние.

Дело в том, что Мераб Сухумский и его соратник Звиад десять лет назад из-за конфликта заочно раскороновали друг друга. С тех пор между их «семьями» идет вялотекущая война.

Шакро Молодой однажды уже предотвратил войну между кланами, во время большой ереванской сходки в 2015 году. На той встрече собрались более 100 воров в законе. Тогда же волевым решением Шакро был наложен бессрочный запрет на пополнение разрозненных воровских семейств за счет новых коронаций.

По мнению экспертов, то, что Шакро имеет возможность из-за решетки влиять на соратников, говорит о том, что власти заинтересованы в поддержании его авторитета. По крайней мере, до выборов в 2018 году главного вора России. Необходимость таких выборов обусловлена тем, что Шакро, возможно, уже не выйдет на свободу. Одним из главным претендентов на место главного вора России и всего бывшего СССР является 45-летний Надир Салифов по кличке Гули, который недавно освободился после 22-летнего заключения. О развернувшейся «предвыборной борьбе» среди воров «URA.RU» сообщало ранее.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров