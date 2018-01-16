16:16 16 января 2018 1

Шакро Молодой из-за решетки продолжает руководить воровским миром России Фото: «Прайм Крайм»

В минувшие выходные в Греции состоялась представительная сходка воров в законе, в которой приняли участие свыше 30 человек. В разгар совещания зазвонил телефон 56-летнего вора Лаши Шушанашвили по кличке Лаша Руставский. Оказалось, что прямо из следственного изолятора ФСБ «Лефортово» ему позвонил руководитель криминального мира России 64-летний Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.

Глава криминального мира находится под следствием, и ему грозит пожизненное заключение. Тем не менее прямо из-за решетки он дистанционно продолжает руководить воровским миром, сообщает издание «Прайм Крайм».

На повестке дня встречи стоял вопрос о тбилисском воре в законе 43-летнем Звиаде Папиашвили по кличке Звиад, обвиняемом в сношениях с главой враждебного сухумского клана 56-летним Мерабом Джангвеладзе по кличке Мераб Сухумский. Конфликт мог привести к новым разборкам. Но позвонивший Шакро призвал делегатов встречи к миру и тем самым сгладил ситуацию, не позволив ей превратиться в открытое противостояние.

Дело в том, что Мераб Сухумский и его соратник Звиад десять лет назад из-за конфликта заочно раскороновали друг друга. С тех пор между их «семьями» идет вялотекущая война.

Шакро Молодой однажды уже предотвратил войну между кланами, во время большой ереванской сходки в 2015 году. На той встрече собрались более 100 воров в законе. Тогда же волевым решением Шакро был наложен бессрочный запрет на пополнение разрозненных воровских семейств за счет новых коронаций.

По мнению экспертов, то, что Шакро имеет возможность из-за решетки влиять на соратников, говорит о том, что власти заинтересованы в поддержании его авторитета. По крайней мере, до выборов в 2018 году главного вора России. Необходимость таких выборов обусловлена тем, что Шакро, возможно, уже не выйдет на свободу. Одним из главным претендентов на место главного вора России и всего бывшего СССР является 45-летний Надир Салифов по кличке Гули, который недавно освободился после 22-летнего заключения. О развернувшейся «предвыборной борьбе» среди воров «URA.RU» сообщало ранее.