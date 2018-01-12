Перед выборами главного вора страны Гули начинает криминальную войну в Москве

12:55 12 января 2018 0

Каждый день Гули-Салифов на своей вилле принимает делегации из России Фото: ПраймКрайм

По данным спецслужб, 45-летний претендент № 1 на место главы криминального мира России и всего бывшего СССР, Надир Салифов по кличке Лоту Гули, поставил в Москве «под ружье» уже порядка семисот бойцов. Пытавшийся ему противостоять представитель чеченской мафии Азиз Батукаев по кличке Азиз, к тому же нагрубивший по телефону Гули, отступил и затаился. Авторитетные воры просят Гули не наказывать Азиза за грубость и позволить ему «работать», пусть и на вторых ролях.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что столичные полицейские сорвали встречу в кафе представителей Гули и Азиза, на которой предполагалось заключить перемирие. Были задержаны пятнадцать человек. После этого, как сообщает агентство «Прайм крайм», Гули дал ясно понять, что больше не считает Азиза вором в законе. В результате Азизу предстоит каким-то образом подтверждать свой статус. Сейчас стала известна подоплека несостоявшихся переговоров Гули и Азиза.

Заур Алиев по кличке Зайка Фото: mzk1.ru

Гули, еще отбывая срок, из колонии в 2014 году подчинил себе три крупных московских рынка: Дорогомиловский у метро «Киевская», один из самых старых и престижных в Москве, Даниловский неподалеку от метро «Тульская» и Бутовский рынок на 33-м километре МКАД. До этого времени рынки контролировал Заур Алиев по кличке Зайка. В конце 2014 года сотрудники МУР задержали Зайку и его четверых бойцов с оружием, после чего они были арестованы. Зайку посадили в изолятор «Матросская тишина». Причем поместили его в камеру, где сидели люди Гули. А ранее, еще на свободе, Зайка плохо отзывался о Гули. Теперь ему все это припомнили. «С Зайкой разобрались по полной программе, дали ему соответствующее имя по его поступкам, избили, записали все на мобильные телефоны и распространили на воле», — сообщает «Прайм Крайм».

Азиз Батукаев по кличке Азиз Фото: «Прайм Крайм»

Зайка не мог этого забыть и, сидя в колонии, искал варианты возврата себе рынков. В результате он нашел союзника, который взялся ему помочь — Азиза. Батукаев умудрился нагрубить Гули по телефону и теперь ищет покровителей, которые бы смогли ему помочь в отношениях с Гули.

Гули отсидел 22 года в колонии Азербайджана и освободился в октябре 2017 года. Нынешнему главе воров России, 64-летнему Захарию Калашову по кличке Шакро Молодой, грозит пожизненное заключение, и в 2018 году готовятся выборы человека на его место. На сегодняшний день известно о том, что Гули является претендентом №1 на этот пост. Его главным конкурентом называют 45-летнего Василия Христофорова по прозвищу Вася Воскрес, чья кандидатура была согласована в 2017 году на встрече представителей кавказских и славянских группировок, когда Гули еще сидел в колонии и никто не ждал его неожиданного досрочного освобождения. Другими кандидатами стали 56-летний Лаша Шушанашвили по кличке Лаша Руставский, 56-летний Мераб Джангвеладзе по кличке Мераб Сухумский, 49-летний Эдуард Асатрян (он же Осетрина-старший) и 36-летний Дмитрий Чантурия по кличке Мирон.

Глава турецкой мафии Седат Пекар посетил Гули и извинился за своих подопечных Фото: «Прайм Крайм»

Из Турции, где на вилле под Стамбулом сейчас живет Гули, сообщают, что он каждый день принимает делегации из России, назначает «смотрящих» и наделяет их полномочиями. Количество его сторонников в разных регионах страны стремительно растет. Гули присягнули на верность на юге, в Поволжье, Сибири, в Свердловской и Челябинской областях.

Вскоре после освобождения на Гули была предпринята попытка покушения. Изначально сообщалось, что возглавлял группу госчиновник Азербайджана, полковник таможенной службы Намик Джаниев, родной брат убитого Ровшана Ленкоранского. По некоторым данным, Ровшан был убит по приказу Гули. Турецкий спецназ задержал группу из одиннадцати киллеров, прилетевших из Баку, в момент их переговоров с главой местной мафиозной группировки «Ширинлер» Мехметм Сабри Ширином по кличке Макс. Турку предложили пять миллионов долларов за помощь в штурме виллы Гули, которая, по свидетельству очевидцев, напоминает собой хорошо вооруженный укрепрайон. Позже главарь всего турецкого преступного мира Седат Пекер, пользующийся особым расположением президента Эрдогана за оказанную помощь в подавлении недавнего мятежа, принес Гули извинения за членов группировки «Ширинлер». По его заверениям, турки не представляли, кто именно является мишенью, и прельстились лишь высокой ценой «заказа».

На днях стало известно, что все одиннадцать киллеров неожиданно выпущены на свободу. Теперь им предстоит уйти в подполье, так как все их имена известны и они боятся, что Гули отомстит.

Между тем перед Новым годом Гули заочно арестовали, объявили в России в федеральный и международный розыск. Салифова обвиняют в том, что, пока он сидел в колонии, по его заказу в Москве ради выкупа похищали крупных бизнесменов. Для ведения «предвыборной борьбы» Гули необходимо находиться на территории России. Его адвокаты пытаются обжаловать решение суда, но пока безуспешно.