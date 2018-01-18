«Чайфы» пристыдили Шнура за вред для рок-музыки

08:04 18 января 2018 9

Питерского рокера осудили за примитивизм Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гитарист екатеринбургской группы «Чайф» Владимир Бегунов обвинил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в причинении вреда российской рок-музыке. Шнур, по мнению уральского музыканта, сузил ее границы до уровня рингтона.

«Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами, то сейчас все, благодаря Шнурову, пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Нехорошо это, нехорошо», — заявил Бегунов в эфире латвийской радиостанции.

При этом гитарист «Чайфа» отметил, что слухи о смерти рок-музыки несколько преувеличены. «Я бы не бил тревогу. Каждые десять лет бьют тревогу, что рок-музыка умерла. Не знаю, по-моему, нормально все», — цитирует музыканта РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» писало, что в 2016 году Екатеринбург отметил 30-летие свердловского рок- клуба. На этом концерте солист группы «Чайф» Владимир Шахрин сделал признание: «Мы 30 лет дурака валяем».

Супруга Шнурова Матильда рассказала «Национальной службе новостей», кем будет работать ее муж после распада «Ленинграда». По ее словам, он обещал пойти охранником в балетную школу.