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Главные новости Курганской области
19:57  18 января 2018 0

Уральского губернатора назвали «царем»

Встреча губернатора Кокорина с ветеранами города. Курган, кокорин алексей
Имя губернатора Кокорина у зауральских журналистов ассоциируется с царямиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатора Алексея Кокорина во время пресс-конференции для местных СМИ назвали «царем Зауралья». Журналист при этом поинтересовался, будет ли «царь» Кокорин окунаться на Крещение в купель, передает корреспондент «URA.RU».

«По возможности я это делаю даже не на Крещение», — ответил слегка смущенный глава области. Губернатор планирует в пятницу, 19 января, отправиться в командировку в Альменевский район, где в силу другого вероисповедания население такую традицию не практикует. «Вечером вернусь и обязательно нырну», — заключил он.

В Зауралье, по данным МЧС, организуют более 50 купелей в 25 муниципальных образованиях. Ожидается, что окунуться там смогут более 20 тысяч человек. В Кургане откроют две купели на реке Тобол в районе пляжа «Бабьи пески». Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф накануне праздника подписал циркуляр, которым не рекомендовал приходам и духовенству «выступать инициаторами и организаторами крещенских купаний», которые назвал «светским развлечением». «Церковь не призывает к „крещенским купаниям“ и относится к ним неодобрительно», — написано в циркуляре.

Анна Бояркина
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