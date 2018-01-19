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19 января 2018
Главные новости Москвы
15:09  19 января 2018 2

В новых «Крестах» за 12 млрд рублей арестанты сидят без воды, тепла и света

Крупнейший изолятор в Европе оказался не готов к приему заключенныхФото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Санкт-Петербурге более 700 человек, переведенных в новое СИЗО «Кресты-2», содержатся в камерах без света, воды, тепла и вентиляции. Об этом сообщил координатор правозащитной общественной организации «Гулагу.нет» Борис Пантелеев.

Он передал Life.ru заявления родственников арестантов. Источник издания в региональном ФСИН сообщил, что, когда изолятор открывался, все было в порядке, но позже коммуникации дали сбой. «Там [все] работало. Но когда 16 декабря в тюрьму заселилось 700 человек, говорят, что коммуникации не выдержали. Однако руководство главка называет все слухи провокационными и уверяет начальство в Москве, что в „Крестах-2“ всё отлично», — сообщил источник.

Вторые «Кресты» строили в питерском Колпино около десяти лет. Сдать планировали в 2013 году. На строительство СИЗО было потрачено 12 млрд рублей. В ноябре 2017 года ФСБ России задержала бывшего заместителя директора ФСИН Николая Баринова. Его обвинили в получении взятки в 110 млн рублей при строительстве учреждения. Месяцем ранее, 13 сентября того же года, в Москве был задержан преемник Баринова по кураторству «Крестов-2», замдиректора ФСИН Олег Коршунов.

Семен Гринберг
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