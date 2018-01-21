Французские власти решили отозвать заявку Парижа на право проведения всемирной выставки «Экспо-2025». Причиной отказа стала экономическая нецелесообразность.
Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на письмо премьер-министра Эдуара Филиппа, который раскритиковал экономическую модель проекта. Уточняется, что страна не может позволить себе дополнительные финансовые обязательства из-за проведения Олимпиады в 2024 году. Отметим, после решения Парижа у Екатеринбурга остается два соперника в борьбе за Экспо-2025 — Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
Глава заявочного комитета Экспо Светлана Сагайдак призналась «URA.RU», что позиции столицы Урала после этого улучшились. «Мы предполагали, что Париж может выйти из предвыборной гонки за Экспо, так как ранее Франция выиграла право проводить другое крупное международное событие — летнюю Олимпиаду в 2024 году. Поэтому логично, что французские власти решили сфокусировать внимание только на одном значимом проекте. Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники — Осака и Баку», — отметила она.
Как писало «URA.RU», ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил о том, что заявка столицы Урала на проведение выставки станет одной из основных тем, которые Россия будет поднимать на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2018 году.
Заявка от России на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была представлена в Париже 15 ноября, напоминает RT. Если выставка пройдёт в столице Урала, то городу «в наследство» достанутся новый жилой микрорайон, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, спортивные, деловые и культурные площадки.